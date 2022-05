Ještě na podzim kopala Lahošť okresní přebor. Příliš se jí nedařilo, například v Litvínově dostala dvanáct branek, v Proboštově dokonce čtrnáct. Poslední mistrovský zápas odehrála doma 6. listopadu, kdy prohrála 1:2 s 1. FC Dubí, o týden později ještě dostala na Edisonce sedm branek od Sobědruh.

Reportáž z Lahoště:

„Před covidem jsme byli na postup, pak to bohužel začalo být špatné. Trenér se choval k hráčům jako blbec, nadával nám, ponižoval nás. Šílenost! I já přestal hrát," líčí bývalý lahošťský fotbalista Michal Šmrha.

Navíc podle něho klub neuměl hospodařit s penězi, které od obce dostal. „Nevíme, do čeho peníze šly. Po rekonstrukci volaly kabiny a především střídačky, už i svazu se to nelíbilo, bylo nutné dát stadion dopořádku. To se ale bohužel nestalo," mrzí Šmrhu. Pro úplnost dodáváme, že Sportovně techniká komise OFS Teplice nařídila klubu opravit zařízení hřiště - konkrétně právě střídačky. To se ale doposud nestalo.

Funkcionáři FK Lahošť oddíl z jarní části okresního přeboru odhlásili, hráči se rozutekli do okolních klubů. Řada jich přešla do Duchcova, Šmrha zamířil do Zabrušan, ostatní hráči se také snažili najít si nové angažmá.

Mezitím proběhly přestřelky mezi vedením obce a oddílu, vztahy se vyostřily. „Je to divné. Trénovaly tu teplické týmy, dávaly peníze za pronájem, obec také přispívala. Ala jak jsem říkal, nevíme, kam ty peníze šly."

Šmrha se v současné době snaží lahošťskou kopanou vzkřísit. „Je to pravda, brzy mám sraz se starostou a kluky, kteří by za Lahošť hráli. Fotbal v obci má dlouholetou tradici, byla by škoda nevyužít toho, že hřiště je ještě udržované, protože na něm trénují ženské týmy Teplic. Věřím, že se nám podaří znovu od podzimu v Lahošti hrát některou okresní soutěž."

