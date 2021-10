Měl to být fotbalový svátek - zaplněné hlediště, derby sousedních měst, slunečné podzimní počasí. Místo toho ale více než stovka fanoušků sledovala nudnou produkci domácího Hrobu a hostů z Košťan. „Hrozný fotbal, bylo to takový uspávání diváků,” neskrýval rozladění trenér vítězů Petr Hegr. Díky dvěma gólům opory Lukáše Kopřivy Košťanští vyhráli 2:0.

Košťany vyhrály v okresním přeboru derby v Hrobě (žluté dresy). | Foto: Deník/František Bílek

Sokol o zisku tří bodů rozhodl po přestávce. Kopřiva, o něhož se zajímají týmy z vyšších soutěží, se poprvé trefil v 68. minutě, pojistku na upocené vítězství přidal šest minut před koncem. „Na tréninku si pořád říkáme, že to máme dávat rychle od nohy, ne to drbat. Pořád to pilujeme. A pak to při mistráku vypadá úplně jinak. Asi to kluci nedokážou z tréninku přenést do utkání. S fotbalem to od obou týmů nemělo dneska společnýho nic,” zlobil se Hegr po závěrečném hvizdu sudího Štelciga.