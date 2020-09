Atraktivní duel, který před rokem na úvod sezony navštívilo přes šest stovek fanoušků, měl i tentokrát velmi důstojnou kulisu, do hlediště dorazilo více než čtyři sta diváků. „Rámus dělaly oba tábory stejný, ke konci už byla převaha na tribuně v náš prospěch. To jsme poznali hlavně tehdy, když místní hlasatel vyzýval fanoušky, ať se projeví,“ přibližuje vedoucí vítězů Martin Štrobl.

Duel se lámal ve druhé půli za stavu 3:1 pro 1. FC Dubí, kdy hostující mužstvo podržel několika skvělými zákroky jeho brankář Aleš Kusý. „Jsme moc rádi za zasloužené vítězství. A i za to, že domácí celek sám uznal, že jsme byli lepší,“ pokračuje Štrobl.

Podle něho se hrálo klasické derby, které bylo vyhecované. „Ale ne už tolik, jako bylo před rokem. Už to bylo klidnější. Sice tam byly nějaké ostřejší zákroky, ale nic extra. Celkově to mělo pěkný sportovní rámec, oba tábory s zápas užily.“

Domácí „eskáčko“ šlo už v šesté minutě do vedení, přestože od začátku byli lepší hosté. Chyba jejich obrany ale dala šanci Kopeckému, který nezaváhal. „Pak se ještě ta stejná chyba opakovala, neštěstí jsem to přežili a brzy srovnali. Chvíli před přestávkou jsme šli do vedení, když se výstavním angličanem blýskl Gajarský. Ve druhé půli jsme měli fyzicky navrch, to také rozhodlo. A také zákroky našeho gólmana za stavu 3:1. Podle mě do toho domácí nedali tolik jako před rokem, kdy nás porazili, už to pro ně tolik neznamenalo,“ líčí vedoucí 1. FC Dubí.



„Eskáčko“ dohrávalo bez zraněného brankáře Havla, kterého nahradil hráč z pole Trumpus. „Vöros, který hrál společně s kapitánem Smolným výborně, přidal čtvrtý gól. Ještě jsme mohli vstřelit další branky, rozdíl mohl být větší. Jsme za výhru v derby moc rádi, oproti loňsku jsme předvedli týmový výkon. Musím ocenit hru stopera Pavla Neckaře, který v první půli zastavil hodně útoků domácích,“ vypíchl Štrobl výkon muže, který je známý jako klubový lékař FK Teplice.

Celek z Pozorky prožíval po závěrečném hvizdu sudího Týřla obrovskou radost. „Bylo to velké. Kluci měli z výhru slíbené tréninkové tašky od šéfa klubu pana Klimka. Ale nelítáme na mráčku. Víme, že sezona bude těžká. Na postup nemyslíme, chceme hlavně zabudovávat dorostence, pomalu se posouvat. A za rok, dva o ten postup zabojovat,“ tvrdí Štrobl.