„Je to škoda, prohráváme zápasy těsně. Proti Proboštovu rozhodly chyby, které by se neměly stávat ani na okrese. Soupeř měl plno šancí, to ano, ale za stavu 0:1 měl velkou příležitost náš Míla Šafařík. Kdyby srovnal, tak to možná bylo jiné, protože protivník byl docela nedisciplinovaný. Za vyrovnaného stavu by mu tekly nervy ještě víc," poznamenal Mixa.

Kladruby utkání odehrály na umělé trávě v Oseku. Proč? Počasí se nezdálo nijak extrémní. „Udělali jsme to i preventivně. Máme ho rozbahněné, zničili bychom si ho. Nemáme nikoho, kdo by nám ho pak spravil, museli bychom si objednat firmu, protože vlastními silami by do kupy dát nešlo. Bylo by to drahé."

Podle Mixy vyjde levněji pronajmou si umělou trávu. „Obvolával jsem umělky, ta osecká patří k nejlevnějším. Budeme hrát na ní i proti SK Dubí a i pak na jaře. Vyjde nás to na tři až čtyři tisíce. Kluci se na pronájem složí."

Proboštovský Daniel Kalabza z toho, že musí hrát na umělém povrchu, nadšený nebyl. „Určitě bych radši hrál na přírodní trávě, trochu bahna ještě nikoho nezabilo. Na umělku nadávají hlavně ti starší, kteří mají operovaná kolena, kotníky, já jsem zatím v pohodě. Ale i tak se přikláním víc k přírodní trávě."

Kladruby vinou zápasů mimo svůj stadionek přicházejí o tržby ze vstupného a občerstvení, někteří fanoušci ale přijeli i do Oseka. „Máme teď tři mladé kluky, kteří nás podporují, fandí nám. Viděli, že je u nás k dispozici buben, tak si ho vzali. Jsou to kluci, kteří tu hráli fotbal, když se obec pokoušela rozjet mládež. Bohužel to nevyšlo, ti chlapci si tak občas chodí strčit na náš trénink. Jsme za ně moc rádi," potěšila Mixu nečekaná přízeň.