„Neměli jsme úplně lehký los. Ale hlavně máme špatnou fyzičku, vinou toho prohráváme hodně zápasů,“ povzdechne si trenér Petr Hegr a pak se zamýšlí nad příčinou nevalné kondice. „Slabá účast na trénincích. Z áčka na ně chodí tak čtyři, pět lidí. Kdybychom neměli spojené tréninky s dorostem, tak ani netrénujeme. Myslím, že to kluci mají trošku na háku. Myslí si, že hrajeme jen okresní přebor, tak nepotřebují trénovat,“ štve kouče Sokola.

Tým přitom nemá špatný, potenciál ukázal i v Kladrubech. „S předvedenou hrou jsem spokojený. Ale to proměňování šancí nás trápí celou sezonu. Pilujeme to pořád na tréninku, ale je neskutečné, co my zahodíme,“ div si Hegr neukroutil hlavu.



Do posledního střetnutí šli Košťanští s vědomím následné pauzy. „My jsme si říkali, že asi bude delší. Uvidíme, jestli nebude odložena celá sezona. Teď máme domluvenou umělku v Oseku, ale asi zakážou i tréninky. Bude to hodně špatné období,“ tuší jedna z legend košťanské kopané.

Ta ve své historii má několik vzletů a pádů. V současné době na tom není nejlépe. Sokol hrál ještě před několika lety I. A třídu, pak ale přišel velký propad. „Rozuteklo se nám to. Peníze nemáme, abychom získali hráče odjinud. Ani takovou cestou jít nechceme. Teď čekáme, až nám doroste další generace. Každý zápas dostávají šanci dorostenci. Čekáme, že ještě tak tři roky a půjde to nahoru,“ uzavírá Hegr.