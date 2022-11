Pravdou je, že Hrobští působili dlouhou dobu rozhodně fotbalovějším dojmem, ze hry měli daleko více. Ze své převahy ale nedokázali nic vytěžit, naopak v první půli během dvou minut dvakrát inkasovali. „Tam jsme v obraně propadli. Nemůžu říct, že by nás to položilo, ale nebylo to pak už ono. Po obrátce jsme to chtěli zvrátit, ale po červené kartě Šurala už jsme neměli nic. Dostali jsme třetí branku a bylo hotovo," štvalo Soukupa.

Kapitán Košťan Lukáš Kopřiva byl ze zisku tří bodů nadšený. Jeho tým neprožívá dobrou sezonu, výhra v derby prý Sokol nakopne. „Věřím, že už to bude jen lepší a lepší. Nechali jsme tam srdíčko, obrovsky jsme bojovali, nikomu nelze nic vytknout. Hodně nás namotivovali fanoušci, navíc v derby favorit nevyhrává."

S tímto tvrzením souhlasí i brankář Soukup. „To se říká, asi to tak bude. Při utkání byla znát velká rivalita. Třeba já dřív v Košťanech hrál, znám všechny hráče. Nějaké hecování proběhlo, teď čekám několik rejpanců. Ale beru to, tak to ve fotbale je. My musíme makat a na jaře to soupeři vrátit."

Nutno zmínit, že derby se hrálo převážně v duchu fair play, přestože hrobský Pavel Šural v 68. minutě pořádně vypěnil. „To si z nás už děláš srandu! Co to pískáš, kašpare?" obořil se na sudího Týřla, který mu ukázal druhou žlutou kartu a následně i červenou. „K derby tohle patří," pousmál se Kopřiva.

Poté, co dal z dorážky třetí branku svého týmu, běžel do rohu hřiště, kde nebyli žádní diváci, svou trefu oslavit. „Já už neměl tolik sil běžet na druhou stranu," přiznal. Na pozápasovou oslavu prý ale energii mít bude. „Klasiciky se zboříme," zavelel k zapíjení tří bodů.

Sokol Košťany - TJ Hrob 3:0 (2:0). Branky: 37. a 38. Neumayer, 70. Lukáš Kopřiva. Rozhodčí: Týřl - Filo, Hejl. ŽK: 2:3. ČK: 68. Šural (H) po druhé ŽK. Diváci: 150.