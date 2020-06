"V prvním utkání jsme nad Kladruby vyhráli 10:3. Tentokrát fotbalu moc nepřálo počasí, bylo to vinou horšího terénu hodně soubojové. Celkově je vidět, že se týmy i diváci na fotbal těší. K nám jich chodí na přípravu jako na mistráky, to je moc fajn," libuje si Jan Leibl, který se v sobotu postavil do novosedlické branky.

Proti Sokolu ukázal tým trenéra Dušana Tesaříka svou kvalitu. Výsledkově hlavně ve druhé půli, ta první totiž skočnila 3:3. "Pod Dušanem se to hodně zvedlo. Dal týmu správný impuls, nové tréninkové metody, zkušenost. Jsme za něj moc rádi," říká Leibl.

Kladruby, mužstvo nedávno 83letého trenéra Stanislava Mixy, je méně ambicióznější, i ono si ale pochvaluje, že se znovu hraje, byť mistrovské soutěže byly už ukončeny. "Domácí měli spoustu šancí, jako vždy nás hodně podržel brankář Frank, chytil tak pět gólů. Novosedlice jsou opravdu jinde než my. Na lavičce mají hráče, kteří by u nás hráli základ. Ale i my jsme něco fotbalového ukázali, například první gól Jirky Honáka byl luxusní, míč napálil do růžku," vypíchl obránce Kladrub Jan Tolar, kterému se během utkání podařil nevídaný kousek. "Zastavil jsem přihrávku zadkem! Protihráč dával přihrávku za mě, já se otočil, že běžím za tím klukem, co na ni nabíhal, a trefilo mě to do něj," zubil se Tolar ještě dlouho po utkání.

Novosedlice - Kladruby 8:5 (3:3). Branky: Daniel Vorel 2, Pelc 2, Marek Vorel, Štuler, Vobecký, Jadrný - Honák 2, Molnár, Paul, Plotz.