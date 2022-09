Trnovany zatím ztratily jen v Košťanech, kde ale měly pořádnou porci smůly. „V poslední minutě jsme vystřelili do tyče, od ní to šlo do druhé tyče a ven. Kdyby se míč odrazil od brankáře… Ale prostě smůla. I tak si ale myslím, že dvanáct získaných bodů je až nad očekávání. Ukazuje se, že na soutěž máme, ale musíme to podložit prací."

Poločas 0:7, nakonec 1:10. Teplické fotbalistky ale na Stínadlech slyšely aplaus

Folda Hvězdu trenérsky zvedl, v týmu prý ale platí demokracie, i hráči mají své slovo. „Vždycky si to nějak společně řekneme. Je tam pár zkušených fotbalistů, kteří už také ví co a jak."

Ve středu od čtyř hodin hostí Trnovany ve vloženém kole SK Dubí.