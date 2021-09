Bez Sokolu Bořislav, který se těsně před zahájením nového ročníku odhlásil, začala také III. třída. Skvěle do soutěže vstoupily Trnovany, které doma nasázely ohníčské rezervě devět branek. Hned sedm kousků nasázely Poleradům dobře hrající Kostomlaty. I v dalších zápasech ale padalo hodně branek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.