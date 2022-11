Šlágr okresního přeboru se hrál před velmi slušnou kulisou, zajímavostí byla například předzápasové cesta vítězů městskou hromadnou dopravou, takzvanou „mastnou tyčí". „Jeli jsme úmorné čtyři minuty,“ zubil se náhradní gólman SK Dubí Alois Lněnička. Ten pak v kabině spustil vítězný ryk á la bývalý teplický masér Eda Poustka. „Někde jsem četl, že Pozorka chce jít do kraje, s tímhle v fotbalem může jít maximálně do háje! Dubí je jen jedno, a to červeno-bílé, a proto máme srdce eskáčkové," rozléhalo se kabinou vítězů.