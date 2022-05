V první půli Sokol nehrál fotbal podle svých představ, byla tam řada nakopávaných míčů. Přesto šel do kabin s třígólovým vedením. „Měli jsme štěstí, že nám to tam padalo. Pak už to bylo klidné, ale pořád jsme tlačili a chtěli přidat co nejvíc gólů. A jsme rádi za čisté konto, kluci vzadu odvedli skvělou práci!” chválí Kopřiva.

Jeho góly? Prý nic složitého. „Dvakrát jsem šel sám na gólmana, pak tam byla jedna střela z vápna a jedna dorážka. Branek jsem mohl dát i víc, ale za ty čtyři jsem moc rád, i když je jedno, kdo góly dá, hlavní jsou body.”

Nejčastěji Lukáš Kopřiva, který v týmu hraje se svým bratrem Dominikem, zakončuje po přihrávkách Orlta a Prokopa, kteří hrají ve středu zálohy. „To pak běžím sám na gólmana. Nebo dávám dost gólů z penalt, které mám na starosti. Nejradši mám, když se mi povede nějaká pěkná střela aspoň z vápna, ale to tak často nebývá.”

Se 34 brankami pochopitelně Kopřiva pomýšlí na titul krále střelců okresního přeboru. S Vorlem, který ale v této soutěži už góly nepřidá, má před litvínovským Liškou náskok dvanácti gólů. „Když Dan z Novosedlic odešel, popřemýšlel jsem, že bych ho mohl dotáhnout a snad i vyhrát, ale priorita to nebyla. Teď jsou za mnou kluci z Litvínova, nesmím nic podcenit,” usmívá se košťanský snajpr. „Koruna krále střelců by byla taková třešnička na dortu za celou sezonu,” dodává.

Nejsladší by pro celé Košťany bylo, kdyby mohly slavit postup do kraje. Vinou špatného podzimu mají ale velkou ztrátu na špičku, o postupu si můžou nechat pouze zdát. „Fakt škoda, že jsme takhle začali hrát až na jaře, v tabulce jsme mohli být úplně někde jinde. A jestli bychom na kraj měli? Možná jo, ale muselo by se pořádně trénovat, věnovat přípravě čas. Teď na tréninky chodí maximálně šest až sedm chlapů, to je strašně málo. Já sám jsem rád, že občas dorazím, je to o času.”

O Košťanech se říká, že je brzdí také horké hlavy, na jeden tým jich je prý v kabině až moc. „Je pravda, že nás je hodně takových, kteří si nenechají nic líbit, já jsem bohužel jedním z nich. Občas nám škodí, když se necháme strhnout a už to nemá s fotbalem nic společného. Trošku mě to mrzí, ale emoce k fotbalu patří. Když je ten člověk nemá, tak svůj sport nemiluje, jak by měl.”