Míro, dal jste v prvním utkání čtyři branky. Kolik vás to bude stát do klubové kasy?

Klubovou kasu samozřejmě máme. Pokud vím, tak za góly se do ní snad nic nedává. Kdyby ano, tak by mi to náš pokladník Aleš Hänel dal určitě hned vědět.

Jak padly vaše góly do sítě Bečova?

Byly to všechno takové tuctové góly, ale kdybych musel jeden označit jako nejhezčí, tak by to byl asi hned ten první. Dostal jsem přihrávku do vápna, obešel jednoho hráče a dal to do protipohybu brankáři.

Kostomlaty by měly patřit k nejlepším týmům v soutěži. Souhlasí to?

Před sezonou jsme si v kabině řekli, že máme jasný cíl. Letos už prostě musíme postoupit, poslední dva roky nám to z určitých důvodů nevycházelo. Myslím si, že letos se nám sešel dost kvalitní kádr, abychom to dotáhli do úspěšného konce.

Kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Bylo mi šest, možná sedm let. Začínal jsem v Chlumci. Bylo to docela složité pro mé rodiče, museli mě tam vozit. Bydleli jsem asi dvacet kilometrů daleko.

Co vás vůbec na fotbale baví?

Nejvíce asi to, že se tam jdu odreagovat a udělám něco pro sebe. Člověk se musí vždycky někde vyblbnout.

Jak vás to vůbec baví v Kostomlatech?

Sešla se nám teď super parta, v podstatě jsme všichni v podobném věku, takže si rozumíme. Jediná škoda je, že hrajeme nejnižší soutěž.

Vy máte doma s manželkou Martinou syna. Když se narodil, nezměnil se vás pohled na fotbal?

Je pravda, že první půl rok po narození syna jsem s časem na fotbal hodně bojoval. Teď už je to ale lepší. Ale pořád to není takové, že bych byl na každém tréninku nebo zápase.

Jaká je podle vás úroveň okresní soutěže?

Myslím si, že tam je dalších pět týmů, se kterými se dá zahrát slušný fotbal. Další týmy mají podle mě problém dát do kupy jedenáct schopných hráčů. Kvůli tomu je škoda, že nehrajeme vyšší soutěž.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Nefandím ani jednomu týmu. Přeji jim úspěchy v evropských soutěží, ale rozhodně nejsem příznivec ani Sparty a ani Slavie.

Máte nějaké fotbalové plány do dalších let?

Vzhledem k tomu, že jsem ještě v dobrém fotbalovém věku, tak bych si chtěl někdy zahrát minimálně krajskou I.B třídu. Uvidíme, zda se mi to podaří.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Pracuji ve firmě, která se zaměřuje na klimatizace a tepelná čerpadla. Svůj volný čas se snažím trávit s rodinou.