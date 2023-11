Dohrávku 8. kola III. okresní třídy zvládly lépe Hostomice, v derby porazily béčko Ohníče 3:1. Přezimují šesté se ziskem 27 bodů, což je pro otloukánka minulého ročníku skvělý počin.

Atmosféra na fotbale v Hostomicích | Video: Deník/František Bílek

„Přišla hromada posil, těm vděčíme za to, že se vše zvedlo. Vrátili se nám kluci, kteří tu dřív byli nebo kteří jsou s Hostomicemi spjatí. Zbyněk Levý, Mergl, Ondo a další. Máme teď kvalitu," objasnil kouč Roman Nový, co způsobilo hostomický vzestup.

Áčko nyní disponuje velkým počtem hráčů, proto by v Hostomicích rádi založili béčko. Jenže to by první tým musel postoupit o soutěž výše… „Do konce je ještě hodně kol, uvidíme. Dá se jít třeba i z třetího místa, ale nepředpokládám, že by jiné kluby neměly o okresní přebor zájem. Tahle soutěž je těžká, mostecké kluby jí dávají ještě větší kvalitu. Řešením by bylo i to, že by béčko šlo do jiného okresu," tvrdí Nový.

OBRAZEM: Parádní otočka Proboštova zničila Modlany. Rozhodl Kroupa

Proti rezervě Ohníče domácí po první půli vedli 1:0, trefil se Levý. Během druhého poločasu Nového svěřenci díky Hegenbartovi nabyli dvoubrankový náskok, pět minut před koncem hosté snížili. To už hráli bez vyloučeného Císaře, který rozhodčího Vašatu pořvával vulgární výrazy („Jdi už do p*dele. Žalude. Jdi do hajzlu!" - uvedeno v zápisu).

V nastaveném čase kopaly Hostomice pokutový kop, Kotlár ho proměnil a pojistil tak zisk dalších bodů. Rezerva Baníku porážku neunesla, gólman Kouřil napodobil svého spoluhráče Císaře a také viděl červenou kartu („Ty zm*de, čů*áku. Jdi do p*dele." - uvedeno v zápisu). Ohníč přezimuje na předposlední příčce, poslední je béčko SK Dubí.

FK Hostomice - TJ Baník Ohníč B 3:1 (1:0). Branky: 18. Levý, 65. Hegenbart, 90 +3. Kotlár (PK) - 85. Čechák. Rozhodčí: Vašata - Beneš st., Hejl. ŽK: 1:5. ČK: 57. Císař a po utkání Kouřil (oba Ohníč B). Diváci: 80.