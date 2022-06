Když zavítáte na hřiště Hostomic, a to v jakékoliv odpoledne, nikdy nebude prázdné. V obci, kde jsou jen hasiči a fotbal, se kope do meruny s obrovskou chutí. „Přijde mi, že po tom covidu byli kluci a holky nažhavení se hýbat. A to je dobře. V současné době máme všechny dětské kategorie, jen mladší žáky nemáme. V příští sezoně budeme mít i mladší dorostence. Pomáháme si s okolními týmy,” pochvaluje si Vlček.

Do Hostomic na tréninky se sjíždí rodiče se svými ratolestmi i z okolních města a klubů. „Těší mě, že se už ví, že ten fotbal s mládeží neděláme špatně. I na zdejší základce se to rozkřiklo, tak přicházejí nové děti.”

Menším problémem je, tak jako všude, nedostatek trenérů. „Je nás sedm, to není zase tak hrozné. Všichni máme licenci. Trénují i dorostenci, máme tu také trenérky.”

Hostomice neměly dvě sezony áčko, v tomto případě covid pravděpodobně s chutí do fotbalu zacloumal. „Hráči ubyli. Hlavně ti mladí. Asi si našli holky, nevím. Ale vypadá to slibně, od srpna by tým chlapů mohl znovu začít hrát soutěž,” má Vlček radostnou zprávu. „Složení mužstva? Z půlky noví hráči, z půlky ti, kteří tu už hráli. Třetí třídu můžou hráti veteráni, budou stačit. Takže počítáme s naší legendou Jardou Mocem, je mu už přes šedesát, ale zvládne to.”

Hostomický fotbalový boom se týká i žen. „Začaly trénovat maminky, teenagerky a další ženy. Dáme dohromady tým. Nebude hrát žádné soutěže, ale už máme domluvené nějaké přáteláky. Třeba v srpnu by si zahrál proti Tepličankám, pravděpodobně proti žákyním, aby to bylo trošku vyrovnané.”

Hostomické ženy nastoupí už v sobotu v rámci rozlučky se starou sezonou. Od tří hodin se představí proti nově vznikajícímu družstvu dorostenců. A jaký je další plán rozlučky? „Už od devíti se bude hrát turnaj přípravek. Ve tři hrají ženy proti dorostencům, od pěti pak naši žáci proti Krupce. A následuje volná zábava, bude tu plno pití, jídla, také karaoke. A kdo chce, může přespat na hřišti.”

Martin Vlček připravuje rozloučení se sezonou už několik dní, na hřišti je prý denně. „Je to náročné, musím to skloubit s prací, jsem policista. Stejně tak se pak budu snažit nastupovat za áčko. Máme z toho všeho velkou radost. Snažíme se i rekonstruovat hřiště, teď je na řadě tribuna. Už máme za sebou zvednutí ochranné sítě, aby míče nepadaly na auta a do oken, to bylo důležité. Snad se nám z dotace podaří zateplit budovu za brankou a vyměnit zbylá okna.”