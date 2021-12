Na konci roku 2020 ale přišel podle Frolíka pomyslný zlom. „Už nějakou dobu u nás působilo nové vedení. Angažovalo ostříleného kouče Vladimíra Foldu, který v minulosti vedl ženský tým Teplic v nejvyšší soutěži. Progres pod ním je obrovský.“

Dobrá parta je základ

O tom, že je v Trnovanech dobrá parta, svědčí i některé drobnosti. „Před každým zápasem jeden z našich hráčů píše na whatsapp ´matchday´, druhý pravidelně natáčí týdeník ´Hvězdy z Hvjezdy´, kde zábavně analyzuje odehraná utkání. A ještě jedna perlička: v posledním zápase v Duchcově už se teplota blížila nule, z pověrčivosti jsme ho odehráli v dresech s krátkým rukávem, ve kterých hrajeme od prvního kola. A vyšlo to!" vylíčil František Frolík. „Partu máme opravdu dobrou. Řada hráčů je tu třeba už 15 let. Někteří odešli, pak se vrátili, jsou to ale srdcaři, osud Hvězdy jim není volný.

Co se změnilo pod novým trenérem? „Tréninková morálka šla okamžitě nahoru, v lockdownech se alespoň individuálně běhalo a hned jak to vládní nařízení dovolila, trénovalo se naplno. Najednou nebylo nic výjimečného, že se nás sešlo klidně i šestnáct. Tréninky se absolutně nedají srovnat s tím, jak se trénovalo dřív; většina hráčů zastává názor, že kvalitnější tu během svých kariér nezažili. Kdo měl rozumnou docházku, těžil z toho již během letošní podzimní části. Často se stávalo, že soupeři proti nám po hodině hry začali odpadávat,“ líčí Frolík.

Tvrdí, že za vzestupem stojí tři faktory. O efektu nového kouče už byla řeč, jaké jsou další dva? „Odchod některých lidí z Hvězdy, jež ale nemá cenu jmenovat. Důležité je, že už tu nepůsobí. A protože se změnil kouč i vedení, přišlo několik důležitých posil. Přišli Lothring ze Suché, Götz ze Rtyně, Marvan ze Srbic, Vyhnal z Mostu, Konečný z Unčína, Nykodým ze Sobědruhy a Friedrich jako volný hráč. Nebýt personálních změn, na na 99 procent by tihle kluci nepřišli,“ líčí trnovanský fotbalista, který si myslí, že zmiňovaní hráči jsou na III. okresní třídu vysoce nadstandardní hráči. „Jen škoda, že někteří toho vinou zranění moc neodehráli. O přestup k nám usilovali i další, což jenom dokládá, že Hvězda opět začíná být atraktivní adresou,“ přidává Frolík.

Řada hráčů, kteří mají trnovanskou minulost, je rozeseta po klubech Ústeckého kraje. Pro Frolíka i ostatní hvězdáře bylo smutné sledovat, jak se jim daří, zatímco Trnovany se propadají níže a níže.

Tak jo, zkusím to do osmdesáti. Ale už jen zápas denně! slibuje sudí Topinka

Nové vedení se snaží i v „pralese“ hráčům Hvězdy vytvářet důstojné zázemí. Frolík velebí předsedu Radovana Glawa. „Nakoupily se nové míče, dresy podobné těm z oslav 100 let, tréninková trička, bundy, oddíl nám platil i lekce cvičení, teď bude bazén. Opět musím zopakovat, že se to nedá srovnávat s dřívějškem.“

V sezoně Trnovany v základní hrací době neprohrály, jen v Modlanech nezvládly penaltový rozstřel. Jinak všechny duely dokázaly vyhrát. Zlepšení se začalo projevovat už na letních turnajích. „Šlo to nahoru. Myslím, že ani v okresním přeboru bychom nehráli druhé housle. Máme nejlepší útok i obranu soutěže. Přiznávám, že některé zápasy se nám úplně nepovedly, třeba v Zabrušanech a doma s Polerady, ale na rozdíl od dřívějších sezon jsme v nich dokázali získat tři body. Teď je klíčové neusnout na vavřínech, nechceme si hrát na mistry světa. Je nutné si uvědomit, že i přes neporazitelnost máme jen čtyřbodový náskok, a pokud Modlany B zvládnou svou dohrávku, což je pravděpodobné, tak se ještě o bod ztenčí. Všichni ale moc dobře víme, o co hrajeme.“

Pozitivní zprávy jdou i o mládeži. Dorost totiž po podzimu vede A třídu, mladší žáci drtí svou konkurenci v rámci okresního přeboru. „Tam obrovský kus práce odvádí Miloš Navrátil, který zároveň patří k našim skalním fanouškům. I kvůli němu bych chtěl zmínit, že se rodiče nemusí bát vzít své dítě na Hvězdu. Klubové renomé sice někteří jedinci v minulosti pošpinili, ti už však v klubu nepůsobí, a pokud takhle bude naše mládež šlapat i v dalších letech, o budoucnost Hvězdy strach nemám,“ uzavírá Frolík.