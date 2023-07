Skončili jste pátí, to je na nováčka celkem slušná vizitka, co říkáte?

Není to špatné, ale měli jsme na víc. Po podzimu jsme byli třetí; kdybychom neztráceli zbytečně body, třetí bychom asi i zůstali. Před sezónou jsme si nedávali žádné cíle, ale já nám věřil. Za poslední dva roky jsme odehráli nějaké zápasy s týmy z vyšších soutěží, většinou jsme vyhrávali. Páté místo je ok.