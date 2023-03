Unčín by se rád rychle vrátil do I. B třídy. Jeho výsledky ukazují, že nemusí zůstat jen u přání, náskok na čele tabulky před druhým béčkem Proboštova je čtyřbodový. „My si už před sezonou řekli, že chceme zpět. Myslím, že tým na to máme. Sezona je zatím povedená," hlásí střelec Miroslav Trojan. „Já mám klub hodně rád. Bereme se všichni navzájem víc než jen jako tým. Spíš jsme taková druhá rodina," přidává a zároveň prozrazuje, kdo je největším fanouškem klubu. „Babička! Ta je asi největší unčínský fanoušek. Hrozně moc to prožívá; řve na rozhodčí, na protihráče, se všema se hádá. Jakmile je na nás faul nebo něco, tak slyším z tribuny jen sprostá slova. To manželka, která také hodně chodí fandit, je objektivní, fotbalu rozumí. Babičku se snaží kolikrát krotit.”

Podzim se povedl i nováčkovi z Trnovan, třetí místo je velmi slušnou vizitkou. „Na jaře zkusíme zaútočit na postup, máme na to. Když budeme všichni bojovat tak jako na podzim, tak není o čem mluvit. Škoda těch porážek, měli jsme na to, abychom v těch zápasech bodovali," slibuje Ivo Nykodým, že Hvězda nedá Unčínu nic zadarmo.

Ze dvou dubských celků si na podzim lépe vedlo „eskáčko", přezimuje páté. Vyhrálo i derby, které se hrálo na hřišti rivala 1. FC Dubí v Pozorce. Pro tři body za výhru 2:1 si jeho hráči přijeli „mastnou tyčí", chcete-li městskou hromadnou dopravou. „Jeli jsme úmorné čtyři minuty,“ zubil se náhradní gólman SK Dubí Alois Lněnička. Ten pak v kabině spustil vítězný ryk á la bývalý teplický masér Eda Poustka. „Někde jsem četl, že Pozorka chce jít do kraje, s tímhle v fotbalem může jít maximálně do háje! Dubí je jen jedno, a to červeno-bílé, a proto máme srdce eskáčkové," rozléhalo se kabinou vítězů.

Až sedmé jsou oproti papírovým předpokladům Košťany. Jejich kapitán Lukáš Kopřiva spřádal před sezonou plány na postup, realita je však jiná. I tak si ale hráči Sokola možnost hrát fotbal užívají. „„Je jedno, jestli se vyhraje nebo prohraje. Po každém zápase se jdeme vylejt. Máme pár jedinců, kteří neznají hranice a chodí domů za svítání,” říká.

Jedno z nejhorších hřišť mají v Soběchlebech. Hostující celky do „Housek" rády nejezdí, Filip Bačkovský ale nepovažuje domácí oraniště za výhodu, i když jeho tým na něm na podzim urval z dvanáct bodů z patnácti. „Každý to říká, ale opak je pravdou. To naše hřiště je dle mého největší problém. Alespoň tedy z mého pohledu, protože já si rád hraju s míčem. A když chcete hrát technicky, tak to pak nejde. Stav trávy je daný tím, že se vše dělá ručně. Je pak fyzicky náročnější na něm hrát, ale snažím se to nevnímat. Každopádně klobouk dolů před tím, jak se náš kustod Roman Dvořák a ostatní členové klubu starají."

Na předposledním místě okresního přeboru se trápí Kladruby. „Spokojení nejsme. Sice je v klubu hodně pozitivního, ale výsledky dobré nebyly. Projevilo se to, že nám vinou různých okolností chyběli zkušení hráči. Mimo byli kvůli zranění například zkušení borci Molnár, Šafařík či Tolar, skoro celý podzim chyběl střelec Honák. Na hřišti jsme pak na to dopláceli," mrzí kouče Stanislava Mixu.

Kdo se s kým utká v 1. jarním kole?

SK Dubí - H. Jiřetín B (sobota, 12.30, UMT ZŠ Edisonova), Kladruby - Trnovany (sobota, 14, UMT Osek), Kopisty - Sobědruhy (sobota, 15, Janov), Hrob - Oldřichov B (sobota, 15, UMT Srbice), Unčín - Sobědruhy (sobota, 16, UMT Teplice), Proboštov B - Rtyně (neděle, 10.15), 1. FC Dubí - Košťany (neděle, 14, UMT Srbice).

Pořadí uzavírají Sobědruhy, mají na svém kontě jen tři body. „Devadesát procent podzimních zápasů bylo nepovedených. Ale myslím, že máme na víc. Pro jaro máme jasný cíl, kterým je udržet se v nejvyšší okresní soutěži," potvrzuje Martin Klinkáček, že Slovan spřádá plán na záchranu. Proč se mu tak nedařilo? „Dostávali jsme strašně hloupé a laciné góly. To se pak projeví na psychice všech hráčů. Většina působila odevzdaně a nemotivovaně, bez chuti k fotbalu. Často jsme se vinou prací a zranění scházeli jak na mariáš. Pár zápasů se nám stalo, že musel chytat někdo z pole."

III. okresní třídě dominuje rezerva Modlan, všech svých dvanáct zápasů vyhrála. Na jaře by ji rádi honili v Suchém, kde v minulém roce vyrostly nové kabiny. „Máme nové kabiny, vedle parkoviště; zázemí by nám mohli závidět i v divizi. Jen to naše hřiště… Není voda, v létě, kdy byla velká sucha, bylo opravdu hrozné na něm trénovat a hrát zápasy. Je známé svým sklonem, ale chystá se jeho srovnání a také umělá tráva s osvětlením. Vše by zkrátka mělo být jinak,” těšil se kapitán Sokola Martin Rigo z nového zázemí, které by výhledově mělo být ještě vylepšeno.

První jarní kolo ve znamení souboje prvního s druhým

SK Dubí - Hostomice (sobota, 15, UMT ZŠ Edisonova), Zabrušany - Hrobčice (sobota, 15), Háj - Trnovany (sobota, 15), Duchcov B - Bečov (sobota, 15), Modlany B - Polerady (neděle, 14), Kostomlaty - Ohníč (neděle, 15, UTM Bílina).

Na čtvrté příčce jsou Kostomlaty, i když před sezonou myslely na postup. „Sešla se nám super parta, v podstatě jsme všichni v podobném věku, takže si rozumíme. Jediná škoda je, že hrajeme nejnižší soutěž. Postup je náš cíl, znělo z úst Miroslava Horáka. Získaných 25 bodů a hlavně superforma Modlan příliš nadějí na postup neskýtá.

Na posledním místě nejnižší fotbalové soutěže najdeme Hostomice, které se do víru dění vrátily po dvou a půl letech. Všechny své zápasy prohrály, na jaře proto chtějí tuto nepěknou bilanci vylepšit. Předsedu Martina Vlčka těšilo, že v Hostomicích mají zájem o fotbal děti. „Covidové období pro nás neznamenalo odliv, ale spíš příliv. V každé kategorii máme tak o pět dětí víc."