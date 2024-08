Největší pozornost pochopitelně poutají ligové Teplice. V pražském Edenu je čeká velmi těžký duel se Slavií, do hlavního města ale nejedou s poraženeckou náladou. Povzbuzené jsou nejen lepšícím se zdravotním stavem kádru, ale i výhrou nad Libercem. „Myslím si, že na Slavii může fungovat náš nechutný fotbal. Budeme běhat, napadat, řvát a pokusíme se něco urvat," slibuje útočník sklářů Tadeáš Vachoušek.

V krajském přeboru se doma představí například Oldřichov, který po úvodní porážce v Dobroměřicích prahne v derby s Proboštovem po bodech. „Mně osobně je jedno, proti komu hraju," nekouká oldřichovský Jan Dědič na jméno soupeře. „V krajském přeboru je každý tým kvalitní, takže je vesměs jedno, s kým hrajete. Bohužel nebudeme kompletní. Olda Zícha má ještě trest z jara, někdo má práci, někdo je pryč. Čekám spíš takovou válku, než že by to měla být krásná podívaná. Proboštov sází na týmový výkon jako my, bude to bojovný zápas." U Barbory je výkop v sobotu v 10.30 hodin.

Atmosféra na fotbale v Oseku | Video: Deník/František Bílek

O půl hodiny později se v Oseku představí nováček I. B třídy z Buškovic. V úvodním kole tým z Teplicka padl 1:3 v Chlumci, minimálně na remízu prý ale měl. „V Chlumci jsme to všichni odmakali. Byl to remízový zápas. Zadina bohužel v závěru nedal tutovku, pak náš gólman měl další tutovku, ale přestřelil branku. Z brejku jsme pak dostali na 1:3. Škoda, šancí bylo dost. Snad teď budeme v silnější sestavě," přeje si osecký Jaroslav Procházka. On ale bude chybět. „Plánoval jsem to už delší dobu. Věřím, že kluci se sejdou v dobré sestavě, bohužel se to v sezoně často lepší a v tom nejsilnějším složení se nesejdeme často. O soupeři nevím vůbec nic. Chce to hrát svou hru, věřím, že zvítězíme."

Chance liga

Slavia Praha – Teplice (sobota, 17.00)

Chance: Národní liga

Varnsdorf – Chrudim (neděle, 17.00)

3. Česká fotbalová liga, skupina A

Petřín Plzeň – Chomutov (sobota, 10.15)

3. Česká fotbalová liga, skupina B

Ústí nad Labem – Česká Lípa (pátek, 18.00), Baník Most Souš – Hradec Králové B (sobota, 17.00), Teplice B – Brozany (neděle, 10.00)

4. Česká fotbalová liga, skupina B

Štětí – Český Brod, Březová – Ústí nad Labem mládež (sobota, 10.15)

Krajský přebor Ústeckého kraje

2. kolo, 17. 8 a 18. 8.:

Neštěmice - Modlany (sobota 10.15), Oldřichov - Proboštov, Litoměřicko - Most-Souš B (oba sobota 10.30), Srbice - Dobroměřice, Jílové - Ledvice, Žatec - Děčín (vše sobota 17), Kadaň - Černovice (neděle 15), Louny - Bílina (neděle 17).

I. A třída

2. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Rumburk - Nové Sedlo (sobota 10.15), Horní Jiřetín - Roudnice, Lovosice - Krupka (oba sobota 10.30), Klášterec - Litvínov, Pokratice - Spořice (oba sobota 14), Lenešice - Libouchec (sobota 17), Spořice - Bohušovice (neděle 15), Ervěnice-Jirkov - Dušníky (neděle 17).

I. B třída, skupina A

2. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Svádov-Olšinky - V. Březno (sobota 10.30), Malšovice - Hostovice (sobota 13), Litoměřicko B - Chuderov, Sebuzín - Trmice, Jiříkov - Lukavec (oba sobota 13.30), Úštěk - Heřmanov, Střekov - Mojžíř, Neštěmice B - Žitenice (vše neděle 17).

I. B třída, skupina B:

2. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Málkov - Kryry (sobota 10.15), Březno - Černčice (sobota 10.30), Osek - Buškovice (sobota 11), Duchcov - Chlumec, Blažim - Louny B (oba sobota 13.30), Meziboří - Dubí (neděle 10.30), Údlice - SK Kadaň, Dobroměřice B - Chlumčany (oba neděle 17).

8. liga - Olpe plus - okresní přebor

1. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Modlany B - Košťany (sobota 10), Kladruby - Soběchleby (sobota 10.30), Novosedlice - Rtyně (sobota 14.30), Unčín - Kopisty (sobota 15), Polerady - 1. FC Dubí (sobota 17), Proboštov B - Oldřichov B (neděle 10.15), Ohníč - H. Jiřetín B (neděle 15.30).

9. liga - GKR holding - III. třída, skupina A

1. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Duchcov B - Louka (sobota 17.30), Ohníč B - Háj, Braňany - Obrnice (oba neděle 11), Hostomice B - Hrobčice (neděle 16).

9. liga - GKR holding - III. třída, skupina B

1. kolo, 17. 8. a 18. 8.:

Suché B - Hostomice, Trnovany B - Srbice B (oba sobota 10), Kostomlaty - Sobědruhy (sobota 15), Lahošť - Zabrušany (neděle 17.30, UMT Edisonova).