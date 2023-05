„První poločas byl neuvěřitelný! Kluci mi to krásně připravovali, jsem za spoluhráče jedině rád. Cítil jsem, že by mi tam toho mohlo padnout ještě víc, ale jak to tak bývá, tak ve druhém poločase tempo trošku opadlo," usmívá se Kopřiva spokojeně. Jeho tým nakonec vyhrál 8:1.

Osm branek v jednom utkání nikdy nedal, maximum prý bylo šest kousků. „Na tohle asi hodně dlouho nezapomenu, přeci jen se to nestává tak často, spíš tedy jednou za život. Asi jsem si to vybral," přemítá 23letý útočník Sokola Košťany.

Před utkáním tušil, že by nějaký gól dát mohl. Slovanu se totiž vůbec nedaří, na dně tabulky okresního přeboru má jen pouhopouhé tři bodíky. „Já se na jaře střelecky trápím, tři zápasy v řadě jsem neskóroval, celkově jsem jich dal ve druhé části sezony jen čtyři. Cítil jsem, že proti Sobědruhům bych to mohl protrhnout, teď nejsou v tom správném rozpoložení, přitom v minulosti jsme s nimi hráli vyrovnané zápasy. Vyšlo to parádně."

První gól dal Lukáš Kopřiva už ve 2. minutě, další přidal v 10., 12., 14., 19. a střelecký účet úvodní půle zakončil v její poslední minutě . Po obrátce pálil do černého v 71. a 84. minutě. „Pár šancí jsem spálil. Jedna byla obrovská, to by se za hlavu držel každý. Ale i tak jsem měl úspěšnost střelby velkou, spálil jsem tak dvě až tři šance, zbytek jsem proměnil."

Brankáře Sobědruh Martina Hatose překonal hlavou, střelou z přímého kopu, do prázdné brány, střelou z vápna i po sólu. „Každý gól byl jiný, od všeho tam bylo něco. Ale nedal jsem gól z penalty, protože žádná nařízená nebyla. A ani nebylo za co ji pískat, rozhodčí Dočekal podal dobrý výkon."

Jak vůbec hra během jeho střeleckého galapředstavení vypadala? „Neřekl bych, že se vše hrálo na mě. I já jsem mohl někdy nahrát, ale byl jsem hladový po dalších gólech," přiznává Kopřiva. „Ale těch osm gólů bych vyměnil za osm bodů do tabulky. Nejsme na tom úplně nejlépe. Snad se chytneme a bude to jízda."

Kopřiva se zároveň přihlásil o obhajobu koruny pro krále střelců, aktuálně se o první místo se 24 brankami dělí s Ondřejem Kopaničákem z Horního Jiřetína. „Tabulka střelců je strašně vyrovnaná. Máme před sebou těžké zápasy. Uvidíme…" Zajímavé je, že už delší dobu jeden z nejlepších střelců okresního přeboru nemá nabídku odjinud. „O žádné nevím. Kdyby nějaká přišla, začal bych o ní přemýšlet."

Osmigólový zápis do střelecké listiny každopádně bude mít pro Lukáše Kopřivu dohru na „dokopné". „Budu to mít pořádně drahé." Byla nějaká oslava přímo po utkání? „To, co teď řeknu, asi nebude čekat nikdo. Po zápase jsem šel domů a plnil manželské povinnosti. Tedy nemám manželku, ale přítelkyni, jen tomu říkáme manželské povinnosti," zubí se stroj na góly. Jedním dechem ale vzkazuje spoluhráčům: „Vynahradím vám to, i když jsem se trošku zkrotil!"