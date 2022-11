„Já ale neřeším, kolik gólů dám. Důležité je, že tým vyhrává, to je pro mě podstatné," říká skromně. A Hvězda na podzim v roli nováčka vyhrávala skoro jako kapela, čehož důkazem je třetí příčka. „Vděčíme za to našemu srdíčku. Díky němu hrajeme týmově a bojovně. Na jaře zkusíme zaútočit na postup, máme na to. Když budeme všichni bojovat tak jako na podzim, tak není o čem mluvit. Škoda těch porážek, měli jsme na to, abychom v těch zápasech bodovali."

Na Hvězdě se před časem změnila řada věcí, a to nejen vedení klubu. Například áčko začalo hrát jiný fotbal, i Nykodýmovi současný styl vyhovuje více. „Dřív to bylo tak, že byly nakopávané balóny na Ivoše, on si s tím musel nějak poradit. Ale jak přišli nový hráči , ať už je to Patrik Uram, Roman Götz a další, tak se hra zklidnila, hraje se mi o mnohem líp než třeba před rokem. Nic bych na tom neměnil."

Výsledkem pohody je osm zmiňovaných branek a také osm pus do hlediště směrem k přítelkyni. To je totiž nejoblíbenější oslava Ivo Nykodýma. „Ona mě ve všem podporuje, hlavně ve fotbale; na utkání mi připravuje věci. Dokonce nevynechala na podzim ani jeden zápas."

Jak nejradši útočník Hvězdy gólmany soupeřů překonává? „Oblíbený způsob zakončení nemám, spíš je to o tom, v jaké situaci se vyskytnu a jak to trefím. Pak je jedno, jestli to je pravou nohou, levou nebo hlavou."

Kdo pozorně četl úvod článku, postřehl, že Nykodým jezdí kamionem. Přes týden je na cestách, o víkendu se věnuje fotbalu a přítelkyni. Chtěl by zkusit vyšší soutěž, ale vzhledem k tréninkovým absencím není přesvědčený, že by na ni měl. Současný život mu ale vyhovuje, kamioňákem chtěl být už dlouhou dobu. Nyní se jeho sen stal skutečností.

„Jezdím jako profík, a to jen díky tátovi s dědou. Oni mi ukázali kamion, když ještě jezdili spolu, tak jsem věděl, co budu dělat jako dospělý. Nikdo z kamarádů ani z rodiny mi nevěřil. Kromě táty. Ale sen se mi splnil," je Nykodým šťastný a spokojený.

O své práci říká, že není pro každého. „Musíme k tomu mít vztah. A také respekt," upozorňuje. O své práci dokáže mluvit dlouhé minuty. „Nejradši jezdím po České republice, protože to není jenom dálnice, ale i vesnice, ve kterých hledáte firmy. Zavoláte a necháte se navést, to mě baví; poznávám místa, kam bych v životě nejel. Převážně vozím obiloviny, ať už je to pšenice, ječmen a podobně."

Ivo Nykodým, který s fotbalem začal v Novosedlicích, aby dále pokračoval v Trnovanech a Sobědruhách, jezdí novější Scanií, která mu vyhovuje nejvíc ze všech kamioňáckých značek. „Dříve jsem měl nejnovějšího Mana, ale moc mi neseděl. Jezdím někdy i ven, byl jsem třeba v Dánsku, kde je nádherné prostředí a příjemní lidé. Tam bych se rád zase někdy podíval."

Strašákem řidičů kamionů jsou různí uprchlíci, kteří jim pořádně můžou zkomplikovat život. „Když jsem začal dělat řidičák a měl v hlavě, že tuhle práci budu dělat, tak jsem měl strach. Ale co si budeme říkat, přepadnout vás už může kdokoliv na chodníku, silnici. Nejlepší je zamknout se a dělat, že spíte, zajistit si ještě dveře mechanickým zámkem a zavolat policii. Musím zaklepat, že se mi na cestách zatím nic nestalo. Kéž by to tak vydrželo napořád."