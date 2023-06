Jaká je spokojenost s uplynulou sezonou z pohledu SK Dubí? Myslím si, že za celé SK Dubí můžu potvrdit spokojenost z výsledků této sezony. Každý zápas jsme se do toho snažili dát všechno. Ne vždycky se to povedlo podle představ, ale z chyb se učíme; sezonu jsme si moc užili.

Je něco, co se vám nepovedlo?

Pár zápasů tam bylo, ale to k fotbalu patří; jak říkám - z chyb se učíme.

Co vám naopak fungovalo, co by mohla být zbraň i v příští sezoně?

Myslím si, že důležitá je rozhodně spolupráce jak na hřišti, tak i mimo něj. To nám hodně napomohlo k úspěšným výsledkům.

FOTO: Dostihy o okresní titul vyhrálo béčko Proboštova, Unčín ostrouhal

Budete usilovat o první místo? Prý byste v případě zisku titulu mistra brali i postup do B třídy, je to pravda?

Samozřejmě bychom chtěli, ale uvidíme v průběhu sezony, jak se pro nás bude vyvíjet. Důležité je pro nás klima v týmu.

Jak se vůbec v Dubí cítíte, co je tam pro vás top?

Cítím se tu velmi dobře, po dvouroční pauze od fotbalu jsem tady našel druhý náboj a taky rodinu.

Proč jste dva roky nehrál?

Byl jsem v mládeži FK Teplice. Řekl bych, že jsem nebyl ve správný čas na správném místě, proto jsem do výkonu nedával všechno. Vinou toho jsem se několikrát zranil a to mě demotivovalo, proto jsem si na nějaký čas dal pauzu.

Na co nejradši z působení v FK Teplice budete vzpomínat?

Nejradši vzpomínám na náš ročník, mám s nimi spoustu hezkých vzpomínek.

FOTO: V další sezoně chtějí být Soběchleby mezi šesti nejlepšími kluby okresu

Vypadá to, že jste teď ve střelecké pohodě. Díky čtyřem brankám v posledním kole jste vyhrál titul krále střelců okresního přeboru. Co tomu říkáte?

Je to pro mě velký nezvyk, protože jsem většinu času své kariéry hrál na pozici stopera, ale vždycky mě to táhlo do útoku, takže jsem s výsledkem velice spokojený.

Věděl jste, že je ve hře první místo v kanonýrech? A usiloval jste o to překonat Kopřivu?

Ano věděl jsem to, soupeřivost ve mně byla, ale snažil jsem se hrát pro tým, ne pro první místo v kanonýrech.

Znáte se nějak? Popichovali vás spoluhráči, ať ho překonáte? A měl jste i jejich podporu na hřišti?

Neznáme se. Spoluhráči mě podporovali celou sezonu, za což jsem rád. Díky nim jsem dosáhl takových výsledků.

Jak ty góly nejčastěji dáváte?

Baví mě překonávat gólmany z dálky, což se mi po většinu času na hřišti dařilo.

FOTO: Tohle jsou moje nejhorší narozeniny! Dubský šéf Klimek musel kousat prales

Na okres na vás chodí celkem dost lidí. Vnímáte to? A pomáhá vám, když tam lidi jsou?

Podpora fanoušků je pro mě velmi důležitá. Za takové publikum na „eskáčku" jsem velmi vděčný. Nejvíc pociťuju podporu své rodiny a mé přítelkyně. A každá oslava gólu nebo výhry s nimi stojí za to.

Nemáte po takové gólové explozi nabídky z vyšších soutěží?

Nabídek mi přišlo několik, ale v tuto chvíli chci zůstat v „eskáčku".

Jaké máte koníčky? Co vás baví a naplňuje?

Ve volném čase chodím s mým nejlepším kamarádem Jirkou Janečkem do fitka. Ale snažím se co nejvíce času věnovat své rodině. Se svou přítelkyní chodíme rádi na velkou točenou plzeň.