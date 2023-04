22letý Fabián je odchovancem Teplic, na Stínadlech ale v dorosteneckém věku skončil. Nechybělo mnoho, aby po hořkém konci kopl všechny balony do autu. „Původně jsem chtěl s fotbalem po odchodu skončit kvůli trenérovi, který mi to znechutil, ale kamarádi mi říkali, ať to ještě jdu zkusit."

Hrál za Oldřichov a Duchcov, v zimě se přesunul do Kladrub. „Tam jsem šel kvůli partě a kamarádům, kteří mě dlouho přemlouvali."

Ještě ale zpět na Stínadla. Proč se Fabián v teplickém dorostu neprosadil? „Moc jsem pod tím trenérem nehrál. A když jsem pak v U19 končil, tak většinu hráčů vyhodili, protože pro nás nebylo místo v béčku."

Na působení v teplické mládeži Fabián vzpomíná s evidentní rozpolceností. „V mládeži to bylo náročné; první škola, po škole rychle na autobus, trénink a domů jsme jezdili v sedm v osm a pak ještě doma učení. Měli jsme dobrou partu, ale pak se začaly dělat skupinky. A to dobré nebylo. Nejraději vzpomínám na trenéra Jaroslava Kolínka. Nebyl to jen trenér, ale byl jako kamarád. Mohli jsme se mu svěřit se všem. Vždy nám pomohl."

Když v Teplicích skončil, začal se obdivovatel Lionela Messiho a Milana Baroše více věnovat rodině a kamarádům. „Rodina je na prvním místě. Vždy se jí snažím dávat tolik času, co jen mohu. Teď mám i přítelkyni, se kterou trávím hodně času. Rád hraju Fifu na konzoli, rád spím, občas zajdu na nějakou párty nebo do hospody na točené pivo s kamarády. A samozřejmě do práce, pracuji ve firmě Spreadshirt, kde se tiskne na oblečení, hrnky a dále."

Fotbal už zase v životě Daniela Fabiána má své místo. V Kladrubech se mu líbí, vyzdvihuje především partu. „Ta je skvělá. Je s ní sranda, člověk se nikdy nenudí. Tým má podle mě na okresní přebor vysokou kvalitu, tréninky mají úroveň. Výsledky zatím nejsou až tak dobré, ale věřím, že půjdeme nahoru."

Kladrubskému celku vládne trenérský doyen Stanislav Mixa, Fabiánovi padl do oka. „Je férový, je s ním sranda. Prý občas umí spustit svůj fén, když někdo něco neplní, jak by měl. Ale zatím jsem fénovaný nebyl. Myslím, že to ještě přijde," usmívá se útočník Sokola.

V prvním jarním zápase Kladruby na umělé trávě v Oseku prohrály s Trnovany 4:7, Fabián dal dvě branky z pokutových kopů. „Ode mě se očekává, že budu dávat góly. Ale jsme tým, takže je jedno, kdo je dá. Hlavní je, aby se vyhrávalo. Chci Sokolu pomoct k co nejlepšímu umístění v tabulce. V příští sezoně bychom chtěli být mezi třemi nejlepšími týmy okresu, ideální by bylo postoupit," sní Fabián.