Po podzimu jste byl nejlepší střelec Hvězdy, zakončil jste ho hattrickem. A jaro jste začal zase hattrickem. To je skvělý vstup do odvet, že?

Ano, v posledním zápase podzimní části na hřišti béčka Duchcova jsem předstihl Patrika Urama v naší tabulce střelců, vyhráli jsme 7:3. Doufám, že mi to zůstane do konce sezóny. Jsem rád za každý gól, ale nejdůležitější jsou vždy tři body.