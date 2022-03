Pojďme si muže, který dává za Oldřichov B góly už několik dlouhých let, představit. Mluvit budou především Zícha se Schrenkem. „Já jsem v Oldřichově už od mladí. Jsem tam rád,” říká Toth. V Informačním systému FAČR má na kartě napsáno více než dvacet let staré angažmá v Košťanech, fotbal si zahrál i v amatérských soutěžích sousedního Německa. „Pamatuju si, že tomu fotbalu moc nedával už jako mlaďoch. Trénink spíš ošulil. V žácích má teď kluka, který je po něm, taky tomu moc nedá. A je to škoda, protože si myslím, že v opačném případě by Honza byl jinde, je to totiž fotbalista, má to v noze. A je hodně gólový. Má dobrý driblink, je schopný obejít protihráče. Na to, jak je teď trošku při těle, je rychlý.”

Zícha Schrenkova slova potvrzuje. „Umí velice slušně nohama, takže umí dát gól jak z dobré přihrávky od spoluhráčů, ale umí to vzít i na sebe. Fakt mu nedělá problém obejít dva tři hráče a dát gól. Syna má v mládeži a pokud bude po něm, tak se o budoucnost Oldřichova bát nemusíme. A že je pořád v Oldřichově? Myslím, že mu to tady vyhovuje, protože tu je skvělá parta.”

Toth čas od času pomohl i oldřichovskému áčku ve vyšší soutěži. Podle Zíchy má i na krajský přebor. „Může ho dát. My spolu párkrát hráli v béčku. Vždycky to byla skvělá spolupráce. Umím si představit, že bychom spolu kopali i za áčko. Ostatně na zápasy s námi Honza jako náhradník někdy jezdí,” přikyvuje Oldřich Zícha. „U nás je to tak, že máme tréninky společné. Za áčko v případě potřeby může hrát někdo z béčka, stejně tak jako chodí kluci z áčka za béčko,” přibližuje Toth. „Zrovna teď byl s áčkem v Modré. Na hřiště se nedostal, ale byl připravený. Jinak Honza chodí už jen na zápasy, kvůli práci tréninky nedává. Je to ale takový fotbalista, že může hrát i bez tréninku. Dovedu si představit, že i za to áčko,” přidává svůj pohled Schrenk.

Co je Tothovo prací? „Má živnost. Podlahy,” vybavuje si klubový šéf. „Jo, Tótík dělá podlahy. A výborně! Mám od něj udělaný celý byt. Také na něj můžu prásknout, že má přítelkyni, se kterou žije v Duchcově. Má rád pivo, sem tam i něco tvrdšího, když máme rozlučku. A z vyprávění vím, že v mladším věku ho museli budit na zápasy, protože se do rána veselil na diskotékách,” culí se Zícha.

Vroubek v podobě prozrazení perličky raději ještě na závěr přežehlí. „Je to skvělý kluk do party. A výborný fotbalista. Ty čtyři góly, co dal Dubí, mě vůbec nepřekvapují. Když je na tréninku, tak na něm také dává hodně gólů. Uvidíte, že v mistrácích ještě nějaké góly do konce sezony přidá!” věří svému kamarádovi spoluhráč z oldřichovské družiny.