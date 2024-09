„V Bečově bychom vyhráli, pokud by byla k dispozici kompletní sestava. A proti Jiřetínu rozhodla naše nekvalita. Na druhou stranu je nutné pochválit soupeře za jeho kvalitu v ofenzivě. Byl to zatím náš nejtěžší protivník. Byl to s ním těžký zápas, hrát v těchto vedrech je šílené, i když podmínky jsou pro oba týmy stejné," nevymlouvá se jeden z nejlepších gólmanů nejvyšší okresní soutěže.

28letý fotbalista dokáže v případě nouze zaskočit i v poli, což dokázal v Bečově. „To se stalo po čtyřech letech. Bylo nás fakt málo a náš náhradní brankář je ještě větší mrzák než já, tak jsem šel na křídlo. Nevadí mi to, cítím se v poli dobře, ale hřiště v Bečově mi dalo zabrat. Trenérovi jsem říkal, že po tak dlouhé době můžu jen na hrot, ale dal mě na křídlo. Také jsem musel kvůli křečím střídat," usmívá se Frank.

Proti Košťanům se mu v brance nedaří

Jak vidí brankář Kladrub Frank sobotní zápas v Košťanech? „Já s nimi nemám moc dobrou bilanci. Moc dobře se mi proti nim nechytá. Nejlepší zápas jsem tam odehrál asi před pěti lety, to jsme nastoupil v poli. Dal jsem gól a na další jsem nahrál. Čekám těžký duel. Jestli se nepletu, domácím bude chybět Dominik Kopřiva, který se vrátil z Dubí. Má stopku za červenou. Pro nás jedině dobře, protože je to nadstandardní útočník. Podle mě svému týmu dělá třicet až čtyřicet procent hry. Myslím si, že je to hráč pro vyšší soutěž."

Jinak mu ale moc do smíchu nebylo, z okleštěné sestavy totiž s blížícím se závěrem duelu odpadávali další hráči. „Máme dost zraněných, do toho jsou dovolené. Ve středu hrajeme v Košťanech, rozhodně to nebude lepší, protože se ke všemu přidají i pracovní povinnosti. Nevím, proč se musí hrát v týdnu, když není svátek. Pro kluby v okresech je to opravdu nesmyslný termín."

Kladruby tuší, že je čeká náročná sezona. V létě odešel Miroslav Říha, člen základní jedenáctky. „Místo něho přišli kluci, kteří dlouho nebo dokonce vůbec nehráli. Takže to nepůjde hned. Ještě se snažíme někoho přivést, ale v současné době je to strašně těžké. Upřímně říkám, že nejsme silnější než na jaře."

Frankův pocit je umocněný ztrátou Daniela Fabiána, který dokázal nastřílet plno branek. „V přípravě musel po faulu soupeře do nemocnice. Ještě nějakou dobu bohužel bude chybět. Je to náš klíčový hráč, kterého nejde jen tak nahradit, takže hodně chybí. Musí se dát do kupy, ne to uspěchat, aby se mu zranění neobnovilo. Musíme vydržet!" burcuje brankář Sokola Kladruby.