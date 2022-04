V zimě měl Klimek těžký úkol - rozhodnout, jestli zrušit starší dorost, nebo mužstvo dospělých. „Lidí je málo, musel jsem to udělat. Nakonec jsem zrušil dorostence, řadu z nich jsem přeřadil do áčka. Nešlo, aby hráli dva zápasy za víkend, i rodiče těch kluků za mnou chodili, že to takhle dál nejde. A mužstvo dospělých je výkladní skříní každého klubu. Byla to ale opravdu těžká volba. Dorostenci s ní souhlasili. Máme ještě mladší dorost, ten je výborný, jsou tam velké naděje.”

Starší dorostence František Klimek odhlásil ze soutěže, na svazu zaplatil pokutu. „Už na podzim hodně těch kluků chodilo za dospělé. Čas ukázal, že to byl dobrý krok, ta práce s dorostem se vyplácí. Samozřejmě mě mrzí, že to takhle skončilo, ale fotbalistů zkrátka ubývá. Chtěl jsem do Dubí přivést jiné chlapy, ale i v okrese už chtějí hráči peníze. A od toho jsem já před časem upustil, v kabině nedělalo dobrotu, když někdo peníze měl, někdo ne,” je Klimek upřímný.

Začátek podzimu měl dubský klub špatný, sestavu látal horkou jehlou. Později se ustálila, doplnil ji zkušený Formánek z Modlan, ke kterému se v zimě přidal jeho oddílový kolega Ruda. „Ve druhé polovině podzimku se to zvedlo. Teď je konečně pořádná docházka, jsem spokojený. Máme v kádru mladé kluky, myslím, že tak dvě třetiny kolem devatenácti dvaceti let. Když vidím jiné mančafty na okrese, které mají padesátileté chlapy… Samozřejmě, že ještě není zkušenost, to se projevuje výpadky, ale věřím, že to přijde, ti fotbalisti se musí ohrát.”

Klimek sice fotbalistům nedává peníze, jinak ale mají podmínky v Pozorce parádní. „Dvě travnaté plochy, které široko daleko nejsou, krásné kabiny, zázemí, značkové dresy, klubové oblečení. Po utkání doma dostanou kluci jídlo. A ti, kteří chodí, jsou bezproblémoví, těm proplácím kopačky.”

Podle šéfa 1. FC Dubí je v kádru několik kvalitních hráčů, kteří mají velký potenciál. „Mohli by hrát vyšší soutěže. Bál jsem se, že by chtěli jít jinam, proto jsem s nimi mluvil. Sami mi řekli, že nikam nepůjdou, jsou tu s podmínkami spokojeni. Věřím jim. Když tým zůstane spolu, tak bude za rok silnější. Jsou tu odchovanci, mají ke klubu vztah. Můžeme se v příští sezoně zkusit o postup porvat.”