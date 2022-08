Sokol do bojí v okresním přeboru vede Petr Hegr, milovník italské kopané, skalní příznivec AC Milan. „Je to zkušený kouč, je to opravdu milovník AC. Snaží se do nás dostat kousek toho italského fotbalu. Je to zároveň velký motivátor. Před zápasem nám při rozcvičce řekne ´dneska stejně dostanete´, to nás vždy dokáže nakopnout natolik, že bojujeme do posledních sil,” směje se Kopřiva.

Góly, body, piva, panáky. V Košťanech je jaro veselé, Kopřiva myslí na 40 branek

Kanonýr Košťan dokáže barvitě popsat i své spoluhráče. „Tak třeba Fanda Prokop a Pepa Neumayer, ty jsem v životě neviděl přijít včas. Ondra Orlt je známý tím, že nesnáší, když mu někdo sedne na místo. Pak někdy lítají i facky. Ondra je prostě nevák, musíme se před ním schovávat, tomu se nechcete připlést do cesty. Bohouš Vondrášek je fešák kabiny. Sice už není nejmladší, ale na svůj věk klobouček dolů. Duo Baláž - Zoubek je proslulé tím, že všechno sní.”

Košťany si žijí v okresním přeboru skromně, odpovídá tomu prý i vybavení kabiny, příliš luxusní není ani trávník. „Naše hřiště má asi úplně všechno: drny, vyšlapané brankoviště, občas se najde i nějaký ten žampion. Ale je dobré, že je dost mít na parkování, vždy je to kam píchnout.”

Co Kopřivu a jeho spoluhráče těší, tak to je k hřišti přilehlý stánek, který je dějištěm pozápasových oslav či smutnění. „Je jedno, jestli se vyhraje nebo prohraje. Po každém zápase se tam jdeme vylejt. Máme pár jedinců, kteří neznají hranice a chodí domů za svítání,” neskrývá Lukáš Kopřiva. Jmenovat nechce. Na závěr ale přidá ještě jednu perličku: „Z našich sprch se občas ozývají takové zvuky, že to je někdy až šílené. Radši bych se k tomu dál nevyjadřoval.”