Hostomičtí se po dvou letech vrátili na fotbalovou mapu, zatím ale sbírají jen porážky. „Jsme hlavně rádi, že jsme zase dali mančaft dohromady. Několik hráčů, kteří s fotbalem skončili, se vrátilo, z toho máme radost. Zároveň do hry zapojujeme i naše mladíky, v Kostomlatech například chytal Kováč, který je ročník 2006. A stejný ročník je i Hušo, který šel na plac o půli," sdělil šéf FK Hostomice Martin Vlček.

Zajímavostí je to, že nejstarší hostomický hráč Jaroslav Moc se narodil v roce 1961, mezi oběma benjamínky a kapitánem je tak rozdíl neuvěřitelných 45 let. A to ještě v zápisu byl v kádru nováčka uvedený Jan Ziegler, který se narodil v roce 2009!

FOTO: Kladruby obraly Rtyni, v čele okresního přeboru Košťany a Hrob

Kostomlaty se na hřišti spíš trápily, po rychlém vedení se jim nedařilo vytvářet si dobré střelecké pozice. A když se do šancí dostaly, trestuhodně je zahazovaly. „Takhle ne! Řekl jsem vám, že si na hřišti můžete zkoušet různé věci a sólovat, až když to bude o sedm gólů!" hromoval o poločase na střídačce. Nakonec Kostomlatští nedosáhli na vytouženou desítku, svého soupeře pokořili „pouze" devíti brankami.

Nedaří se rezervě SK Dubí, je zatím bez bodu. Ten doposud nezískal ani Sokol Suché, jenže na rozdíl od svých soupeřů má odehraný jen jeden zápas. Ten sobotní s Bečovem se nehrál, protože soupeř se nesešel.

GKR HOLDING a. s. – III. třída dospělých, 4. kolo (3. hrané):

TJ Hvězda Trnovany B – Hrobčice 4:0 (5. Vyhnal, 25. Nykodým, 70. Kico, 77. Nykodým)

SK Baník Modlany B – TJ Sokol Háj 13:1 (19. Blažek, 27. Šlitr, 29. Blažek, 33. Šlitr, 52. Blažek, 55. z pen. Hrabovčák, 60. Blažek, 66. Šlitr, 75. z pen. Doležal, 79. Doležal, 84. Ruda, 86. Ruda, 88. Blažek – 44. Steiger)

SK Dubí B – TJ Rozvoj Polerady 2:6 (72. Koubek, 89. Šafařík – 18. Kobylák, 20. Sidor, 29. Sidor, 41. Sidor, 50. Holdy, 67. Sidor)

Kostomlaty – FK Hostomice 9:0 (5. Horák, 8. Kugler, 29. Hejhal, 48. Horák, 58. Hänel, 62. Kinzl, 80. Kinzl, 88. Hänel, 89. Kinzl)

Duchcov B – TJ Baník Ohníč B 1:3 (41. Sirovátka – 42. Alatas, 21. Kouřil, 25. Kouřil)

TJ Sokol Suché – Tj Sokol Bečov nehráno.