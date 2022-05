Kostomlaty na jaře hrají dobře. Podle Kinzla je to tím, že se tým schází v hojném počtu. Pomohla i zimní příprava a pár posil. „Já jsem se jí ale nezúčastnil. Ani tréninky nestíhám. Pracuju v Německu v oblasti elektrotechniky.”

To, že mu zaměstnání, které si pochvaluje, neumožňuje naplno trénovat, je jedním z důvodů, proč kope jen v okresní soutěži. „V krajské soutěži by to nešlo. Proto zůstanu v Kostomlatech, nemám v plánu jít jinam. Ale výhledově bych s týmem aspoň rád postoupil do okresního přeboru, i když postup jako cíl vytyčený nemáme.”

Proti Háji, který je na chvostu tabulky, byli v základní sestavě i ti kluci, kteří poctivě chodí na tréninky. „To aby měli možnost se ukázat a trochu prosadit. Ne vždy totiž na ně při mistráku dojde. Jinak to byl typ zápasu, který podle mě nebaví ani jednu stranu. Výsledek mohl být dvakrát tak vyšší, jenže to bychom hráli asi někde jinde, kdybychom všichni byli v zakončení stoprocentní,” ví Kinzl.

On sám dal pět branek, stihl je nasázet do 63. minuty, potom střídal. Jeho góly? Prý nuda. „Nemyslím si, že některý z nich by se dal zařadit do rubriky borec na konec, byly to tuctové góly.”

Nejraději kostomlatský kanonýr zakončuje po zemi k tyči. „Jednoduše a efektivně. Ale občas se i nějaký ten pěkný gól povede. Důležité je to, že míč skončí v síti.”

Lídr tabulky střelců svou gólovou produkci nechce přeceňovat. „Samozřejmě, že se na tabulku kanonýrů sem tam podívám, ale není to moje priorita. Hlavní je, že se daří celku a je dobrý kolektiv.”

A co rád Václav Kinzl dělá ve volném čase? „Hlavní koníčkem je fotbal, i když na něj už není tolik času co bývalo. Občas zajdeme na brusle a na kruhový trénink s mojí skvělou budoucí ženou, se kterou se v létě chystáme vzít. Máme rádi cestovaní, dobré jídlo a také rádi trávíme čas s přáteli.”