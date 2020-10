S body můžete být spokojeni. I s herním projevem?

Herní projev máme jako na houpačce. Někdy zahrajeme tak, že otočíme skoro ztracený zápas, někdy ale přijde podcenění soupeře, čímž zbytečně ztratíme body.

Slovan střelecky táhnete ze středu zálohy, se šesti góly jste jeho nejlepším střelcem.

Nevím, jestli je táhnu, ale někdy mi to tam prostě padne. Střelecky nás táhnou útočníci, padá jim to tam. Jsme za to rádi. A dál to táhne kapitán Mára Mišák, ten je hlavním článkem našeho mužstva. Ale jsme tým, táhneme za jeden provaz.

Jaké je složení kádru Slovanu? Chcete posily?

Posilování by bylo zbytečné. Kádr máme dostatečně široký.

Na jakém místě byste rádi přezimovali?

Já jsem realista. Takže to vidím na pátou, nebo šestou příčku. Hlavně chceme soutěž udržet.

Co vlastně říkáte na kvalitu okresního přeboru, který je de facto nově složený?

Letos je soutěž obzvláště nadupaná. Je to taková B třída, řekl bych. Každý tým má kvalitu, bude to hodně těžký ročník pro všechny.

Kdo je váš favorit na titul?

Bude se rozhodovat mezi Novosedlicemi, béčkem Horního Jiřetína a Litvínovem. Tyhle týmy teď mají solidně našlápnuto.

Proč nehrajete doma?

V Sobědruhách nehrajeme už dva roky kvůli hřišti, v roce 2018 nám totiž úplně vyschlo. Nedalo se na něm hrát. Vyhořela nám elektrika do čerpadla, pak vyschla i voda ve studni. Tak nám svaz hřiště uzavřel. Od toho roku uháníme město na rekonstrukci. Letos začalo tím, že udělalo novou příjezdovou cestu, novou elektriku, mělo začít s hřištěm, ještě ho ale z nějakého důvodu odložilo na příští rok. Místním ten fotbal už taky chybí. Teď vinou pandemie má fotbal stejně stopku, tak snad až vše pomine tak se k nám do stánku lidi vrátí už na zrekonstruované hřiště. Čekáme už dost dlouho.



Teď hrajete na Edisonce. Jaké to je?

Edisonka je svými rozměry nejmenší možné hřiště na soutěžní utkání v okresní soutěži. Má své výhody i nevýhody. Mně osobně, a troufnu si říct i celému týmu, vyhovuje tím menším rozměrem – nemusíme tolik běhat. A protože je to nová umělka, tak je měkká a rovná, takže se dá místy i dobře kombinovat. Nevýhodou je, že celý zápas je výhradně o soubojích, to zase někomu nevyhovuje. Každý aut je nebezpečný, autová čára je asi metr od velkého vápna, to stejné rohy. Ale máme tam dobrou bilanci, prohráli jsme tam akorát jednou. Jezdí nás tam podporovat i naši nejvěrnější fanoušci, za to bych jim chtěl poděkovat. Když je kvůli koronaviru nepustili do areálu, tak fandili za plotem.



Co výhled Slovanu do budoucna?

Dlouhodobě k nám chceme dostat nějakou mládež, Teď se nám rozpadli žáci. Chtělo by to i trenéry, kteří by se jí naplno věnovali. Děti jsou základ, ale je jich bohužel málo. S Míšou Benekem jsme před lety založili dorost, ze kterého se rekrutuje dnešní Slovan. Tenkrát to pro nás nebylo nic zvláštního, prostě jsme jako parta kamarádů chtěli někde hrát fotbal. Chtělo by to víc takových nadšenců, jako jsme byli my.