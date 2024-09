Janech patří k trumfovým esům Lahoště, stejně jako například Švábenský, s nímž hrál za 1. FC Dubí. Právě oni dva mají prsty (u nohou, samozřejmě) v gólové lahůdce, na které si můžete pošmáknout i díky pohotovému videozáznamu jednoho z lahošťských fanoušků.

Pěkný gól Michala Janecha | Video: se svolením FC Lahošť

„Adam kopal roh, krásně mě našel a pak to zkušeně přišlo," komentuje svou trefu Michal Janech. Ačkoli byl v pokutovém území Sokola hlídaný „tělo na tělo", dokázal se naštelovat do pozice, ze které se položil do centru a ve stylu fotbalového akrobata Zlatana Ibrahimoviče ho pravou nohou usměrnil za záda zkoprnělého brankáře Homolky.

Šmrha kvůli zranění nedohrál, zlobí se na sudí

Zápas Lahošť - Suché přinesl neúprosný boj. V dobrém na něj nebude vzpomínat domácí Michal Šmrha, který musel po hodině hry kvůli zranění střídat. „Vypadá to na prasklý meniskus. Soupeř mě vzal pod kolenem. Rozhodčí řekl, že to bylo čistý. V téhle soutěži je to s nimi peklo. Přitom to byla jasná červená, jasná penalta," přibližuje Šmrha. „Pár minut po mně sundali i Orťase (Orlta - pozn. autora). Také to byla jasná penalta, ale sudí nic. Naopak dal Orťasovi červenou za kecy. Neskutečný," zlobí se Šmrha.

„Mám na ten gól samé pozitivní ohlasy, moc mě to těší. Hodně pro mě ta branka znamená, protože byla mojí první v dresu Lahoště, navíc taková parádní," raduje se akrobat víkendu z překrásného zásahu.

O výhře prý nakonec rozhodl týmový duch. „Ten náš tým je nový, teprve se tvoří. Ale každým zápasem sílí. Ještě se trošku seznamujeme před zápasy, postupně si to ale sedá. Až se sehrajeme, tak to bude jízda, určitě budeme bojovat o postup. A kdo patří k největším esům a hvězdám Lahoště? Po té mé trefě je to asi jasné, ne?" usmívá se dobře naložený fotbalista.

V příštím kole se Lahošť představí na hřišti vedoucích Hostomic. Jak Janech vidí šlágr kola? „Pojedeme si pro tři body!" burcuje.