Tak jak to s těmi góly v Poleradech bylo? „První jsem dal z přímého kopu, další dva pak střelou zpoza vápna. O čtvrtém gólu jsem se dozvěděl až po zápase, ten jsem opravdu nedal. Ale počítám si ho, protože v zápise je čtyřikrát Marvan,” usmívá se fotbalista Trnovan. „Musel jsem za něj zaplatit dvacku do týmové kasy, takže si ho musím počítat. Ve skutečnosti tu branku ale vstřelil Ivo Nykodým,” vysvětluje kanonýr Deníku.

V Poleradech Trnovany vyhrály 8:1, easy game. „Podali jsme tam dobrý výkon, vyhráli jsme zaslouženě. Teď musíme zvládnout domácí zápas s Duchcovem B. Mrzí mě, že ho nebudu hrát, ale věřím, že to zvládneme. Pak bude určitě oslava prvního místa v naší luxusní restauraci Santos.”

Mistr ligy Jiří Šourek uvádí pomluvy na pravou míru: Vymyšlené historky mě štvou

Hvězda Trnovany má obrovskou tradici, dlouhá léta hrála i krajské soutěže. Není ostudou, že je nyní až ve fotbalovém pralese? „Já to beru tak, že vyhrát III. třídu je úspěch. Nejde přeci říct, že postup je neúspěch. Tak se na to dívám. Navíc někteří spoluhráči nikdy nepostoupili nebo žádnou soutěž nevyhráli, takže je to týmový úspěch. Sezona se nám povedla. Na začátku přišlo asi pět nových hráčů včetně mě. Za cíl jsme si dali udělat partu a postoupit. Dařilo se nám, něco se nám samozřejmě nepovedlo, třeba v Suché jsme prohráli 0:3, tam to bylo asi nejtěžší.”

Muž, který vždy hrál na pozici středního záložníka a více než střílení branek měl v popisu práci nahrávky, si přestup pochvaluje. „První polovina byla určitě lepší, tu druhou jsem moc nehrál kvůli různým zraněním a nemocím.”

Když má Marvan odpovědět na otázku, co do týmu přinesl, zamyslí si. „Myslím, že nějakou fotbalovost. A také pár gólů a asistencí.”

Kladruby chystají velkou oslavu 45. narozenin. A myslí i na budoucnost

Fotbal hraje od šesti let. Začínal v Teplicích, pak byl v Ústí, Litvínově, Soběchlebech nebo Srbicích. „Nejhezčí i nejhorší vzpomínky mám na FK Teplice. Nemůžu ale říct, že by to někde bylo špatné. Všude to bylo v pohodě.”

26letý fotbalista moc dobře ví, že klukovský sen o lize a zahraničních soutěžích si zkazil sám. „Bohužel jsem to neměl v hlavě srovnané. Fotbal jsem odsunul ne na druhou, ale až tak na šestou kolej. Proto nejsem v lepším klubu. A ani bych už na něj teď neměl. Cíle už žádný nemám. Myslím, jako že bych se někam hrnul. Ale chci vyhrát každý zápas, klidně i okresní přebor, když do něj postoupíme.”

Kromě fotbalu Marvana, dispečera přepravní společnosti, baví i tenis nebo bojové sporty. A pozor, rád luští sudoku. „A pochopitelně si dám rád dobré pivo,” přidává na závěr.