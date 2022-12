Podzim se výsledkově Sokolu moc nevydařil, v tabulce okresního přeboru je až předposlední. „Spokojení nejsme. Sice je v klubu hodně pozitivního, ale výsledky dobré nebyly. Projevilo se to, že nám vinou různých okolností chyběli zkušení hráči. Mimo byli kvůli zranění například zkušení borci Molnár, Šafařík či Tolar, skoro celý podzim chyběl střelec Honák. Na hřišti jsme pak na to dopláceli," říká Mixa. „Často se stávalo, že na tréninku bylo víc lidí, než pak přišlo na zápas. Ale i tak máme kádr široký, někdy se kluci ani nevejdou do zápisu," dodává.