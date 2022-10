Po úvodním oťukávání dal muž, který za rezervu hraje v útoku, během čtyř minut dvě branky. Šest minut po přestávce, to už domácí vedli 5:1, završil hattrick a podle dohody se nechal vystřídat. „Byli jsme domluvení s trenérem, že až dám tři góly, tak půjdou hrát mladší. A abych se nezranil,” objasňuje.

Duchcov mu sedí

Třiadvacetiletý Tomáš Nácovský, který v minulosti hrál v Krupce, Unčíně i Soběchlebech, pracuje jako montér klimatizací a vzduchotechniky. Občas se stane, že nestíhá tréninky. V Duchcově se mu ale líbí. „Sedl jsem si s kluky, trenérem, celkově je to super.”

A jaký vlastně jeho hattrick byl? „Nemůžu říct, že by jeden gól byl hezčí než druhý. Mám pocit, že všechny padaly po nahrávce mého kamaráda Tomáše Novotného, který dal také tři branky. Já měl jednoduchou úlohu. Ale musím říct, že bez celého týmu bych se netrefil ani jednou.”

Za povedený výkon na hřišti se mohl těšit na odměnu od své přítelkyně, doma na Nácovského čekaly bramboráky s masovou směsí. A to není vše. „Ještě tam byla odměna, kterou si nechám pro sebe,” směje se na celé kolo. A pak nezapomene svou milou pochválit. „Je jí teprve 19, teprve se učí vařit. Ale nedávno se jí povedla k obědu parádní rajská. Jsem s ní šťastný, cítím se dobře na hřišti i v životě. Hodně mě podporuje, povedlo se jí mě zklidnit.”

Tři červené karty za poslední období jsou ale pro duchcovského univerzála nepříliš pěknou vizitkou. A není v tom sám, červené tasí sudí během zápasů FK Duchcov v tomto roce s železnou pravidelností. „Je to nepříjemné pro klub i pro nás. Může to být tím, že se nám nedaří, je tam víc věcí najednou. Karty jsem dostal za kecy a stydím se za to. Jsem horkokrevný, někdy to až moc přeháním. Vím, že oslabuji tým. Přítelkyně se mě snaží zklidnit, po další červené mi prý přestane vařit.”

Nácovský o chutné obědy a večeře nechce přijít, proto se snaží soustředit hlavně na samotnou hru. Hattrick za béčko je dobrým vykročením za polepšením. „A to jsem mohl dát gólů víc, ale párkrát jsem akci vyřešil špatně. Celkem jsem měl tak šest střel.”

Po dobré letní přípravě, v níž se mu dařilo dávat góly, si věří. „Jsem v pohodě. Mám za sebou operaci kolena, ale jsem už stoprocentně fit. Co se gólů týče, tak vím, že každý den není posvícení. Za áčko mi to zatím nepadá. Ale každé ráno, když je zápas, si říkám, že to bude padat. Snažím se být k sobě hodně kritický. Hlavně ale vím, že to není o mě, že jde především o tým. Chci být v tabulce s oběma týmy co nejvýše,” uzavírá Nácovský, který mimochodem čtyři starty v dresu béčka přetavil ve čtyři výhry.