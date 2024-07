Bořislavské bývalé bývalé hráče doplnili další fotbalisté z okolních klubů, na place se spíš poflakují. „Je to tak půl napůl, půlka hrála za Bořislav. Natáčení určitě není žádná fuška, jen je to zdlouhavé. Na hřišti se snažíme sehrát nějaké akce, dneska jsem měli za úkol dát gól. I když to uděláme dobře, tak se to musí natočit několikrát. To je celkem úmorné, za to herce obdivuji," zvedá Naštický palec nahoru.

Takhle vypadalo fotbalové hřiště v Bořislavi přesně před dvěma lety:

Ve Vyšehradu 2 si zahraje i bořislavský patriot Viktor Chodera, dostal roli hlavního rozhodčího. „Já jsem pár let pískal, takže to pro mě není nic těžkého. Je to němá role, jen ukážu na střed, že je gól. A v sobotu, když jsme natáčeli v Kostomlatech, jsem byl na lajně. Ale je to fajn, budu v záběru, jsou za to i nějaké peníze. Zavolal mi starosta, když se hledali komparzisté. Chvíli jsem se rozmýšlel, pak jsem to ale vzal."

Natáčení filmu Vyšehrad v Bořislavi u Teplic | Video: Deník/František Bílek

I Chodera má radost, že se v Bořislavi opět kope do míče. „Mrzí mě, že tu fotbal není. Ale už nebyli lidi. Takhle mám aspoň nějaký zážitek, je to příjemné. Herci jsou skvělí, popovídal jsem si s herci, třeba s Neužilem, Štáfkem nebo Vaculíkem. Udělali jsme si i fotky, ale bylo nám řečeno, že je nesmíme dávat na sociální sítě."

Scénář na pokračování Vyšehradu psali dva roky



Vyšehrad:Fylm měl premiéru v kinech v roce 2022 a vidělo jej přes 700.000 diváků, předcházel mu on-line seriál. První myšlenka na pokračování přišla podle protagonisty hlavní postavy a zároveň i režiséra Jakuba Štáfka už při natáčení. „Po úspěchu v kině jsme zasedli ke strojům a začali psát. Trvalo dva roky, než jsme měli finální verzi scénáře," řekl Štáfek, který se znovu ujal také režie společně s Martinem Koppem. „Spoustu věcí jsme čerpali z toho, co se ve fotbalovém prostředí děje, náměty tak vlastně píše někdo jiný. Oříšek byl v tom, být lepší než u posledního výkonu, když laťka je relativně vysoko," uvedl Štáfek. „Troufnu si ale říct, že dvojka je vyspělejší než jednička," řekl představitel hlavní role. Film z roku 2022 končí tím, že Lavi přestupuje do zahraničí. I proto se bude natáčet v Argentině nebo v Anglii. „Všechno se ale stočí a Lavi se usídlí v týmu FK Smrkov, kde o zajímavé příběhy a postavy není nouze, takže diváci určitě nebudou litovat, že se původní velké angažmá nevydaří," prozradil Kopp. Vedle Štáfka si zahraje Šárka Krausová, Lukáš Vaculík, Václav Neužil, Filip Březina, Adam Emest, Patrik Kutil a další. Soupeře týmu FK Smrkov vytvořili amatérští fotbalisté z Teplicka. „Je to bezva, tady na hřišti v Bořislavi jsme léta hráli. Třeba tím přivedeme k fotbalu mladé lidi," řekl Tomáš Šverma ze Žalan. „Hraju obránce, což jsem hrál vždycky," řekl. „Je dobré přizvat lidi z regionu na natáčení, když to jde. Tady je spolupráce výborná," uvedl Kopp. „Pro nás je obrovský úspěch, že vedle Buenos Aires a Prahy bude ve filmu Ústecký kraj," řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje. Na filmové vouchery kraj může rozdělit až 50 milionů korun. (fbi, čtk)

Také Martin Naštický si pochvaluje parádní atmosféru, která mezi hvězdnými herci a komparzisty panuje. „Vůbec nemám žádný respekt před herci. Spíš bych ho měl asi před známými sportovci. Ale je to i tím, jak se k nám kluci chovají, to je paráda. Třeba Kuba Štáfek vůbec není ten nafoukaný Lavi. Je to smíšek a bavič. Všichni mají stejný smysl pro humor jako my, takový ten černý," líčí.

Chodera prozradil něco málo z děje filmu. „No, bude to zajímavé. Třeba Lukáš Vaculík hraje postavu trenéra Smrkova, což je Laviho mužstvo. Zároveň je i správcem areálu. Je to holkař, měl snad každou ženskou na vesnici. Takže místní chlapi jsou na něj naštvaní a na fotbal nechodí."

Jak již bylo uvedeno, klub hlavního hrdiny Juliuse Lavického, má název FK Smrk. Co na tento název říká Viktore Chodera? Nebyl by radši, kdyby znovu ožil bořislavský Sokol? „A to víte, že by se mi to líbilo víc. Ale prostě je to Smrk. Možná proto, že ten stadionek je u lesa. I tak ale ti, kteří tu bydlí a znají to tu, Bořislav poznají. Budou tam záběry z dronu, panorámata."

Chodera i Naštický by si přáli, aby se fotbal do Bořislavi vrátil. Jenže… „Tým už na mistráky dohromady nedáme, to je utopie. Jsme mimo to hlavní dění, Bořislav je od Teplic daleko, nikomu se nechce dojíždět. A tady hráče neseženeme. Je super, že tu zůstane tribuna, který filmaři vytvořili, ale ani na ten zvelebený stadionek, který se proslaví Vyšehradem, nikoho nenalákáme. Možná tak nějakou soutěž neregistrovaných, ale velký fotbal už ne."

Podle Naštického se problém s úbytkem hráčů netýká jen Bořislavi. „Vždyť to vidíte a čtete. Každý půlrok nějaký klub zanikne. Celkově vesnický fotbal upadá. Holt tady budou jen různé párty a chlastačky, i když chuť na fotbal by u mě rozhodně byla."