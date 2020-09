“Benfica“ po porážkách od Horního Jiřetína B (1:9) a Hrobčic (1:2) musela proti Lahošti konečně zabrat. V prvním poločase se jí dařilo, do kabin odcházela za příznivého stavu 3:0. Po obrátce přidala čtvrtý gól, pak ale “vypnula“ a hosté duel zdramatizovali. Nakonec Proboštov vyhrál 5:4, vítěznou branku dával právě Kolský, který v novém ročníku po rodinné dovolené nastoupil vůbec poprvé.

“Odehráli jsme velice rozdílné poločasy. První byl z naší strany velmi povedený, dobře jsme běhali a bojovali navíc jsme dali tři góly, ten první, který padl relativně brzy, nás dostal do pohody. Druhý poločas nebyl z naší strany tak dominantní. Nechali jsme soupeře vstřelit branky a nakonec jsme to ke konci i trochu zdramatizovali. V nastavení ještě Lahošť cítila šanci na remízu, v posledních vteřinách zahrávala rohový kop. To bylo hodně nervózní,“ líčí Kolský svůj pohled na nedělní střetnutí.

Sváteční kanonýr také neváhá vylíčit své trefy. “Při prvním gólu Honza Schön po centru do vápna výborně hlavičkoval, ale míč skončil na tyči, já ho potom jen dorážel do prázdné brány. Druhému gólu předcházel volný přímý kop z pravé strany; míč propadnul ke mně, míč jsem si zpracoval na stehno a vystřelil. Třetí gól padnul po výborně zahraném rohu Honzy Váchy; trefil jsem míč z voleje.“



Zajímavostí utkání bylo zranění brankáře Šnobra, který musel už před poločasovou přestávkou odstoupit. Rukavice si navlékl Václav Polák, který dal první gól zápasu. “Šnópa musel jít střídat. Neměli jsme náhradního brankáře, proto druhý poločas chytal Venca. On jde do všeho s velkou chutí. Je to bojovník, hraje pro tým. Naštěstí to dobře dopadlo, především jsme všichni moc rádi za výhru.



Jaké ambice má “Benfica“ v nové sezoně okresního přeboru? “Tento ročník bude velmi těžký. Jsou tam mančafty, které moc neznáme – béčko Horního Jiřetína nebo Litvínov. Myslím, že budou hrát o přední příčky. Pak jsou tam týmy, které naopak dobře známe, ale poslední dobou se nám s nimi moc nedaří, jakou jsou Sobědruhy nebo Novosedlice. Také budou chtít být nahoře. My se navíc snažíme zapracovávat dorostence, kteří jsou šikovní a mají potenciál nastupovat v základní sestavě. Jen potřebují nabrat vice zkušeností. Takže to pro nás bude těžká sezóna. Pokud budeme hrát tak jako v prvním poločase proti Lahošti, tak máme šanci se pohybovat někde v polovině tabulky,“ soudí Kolský.



Muž, který bydlí a pracuje v Praze, nemá vysoké osobní cíle. Že by se chtěl prosadit do áčka a zahrát si I. A třídu? To ne. Dojíždím jen na zápasy. Vím, že bez tréninků to na áčko nebude.“