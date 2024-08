Jaké je vaše natěšení na start okresních soutěží pár dnů před výkopem? A co vás aktuálně trápí? Já bych to vzal možná nejdříve hodně ze široka. Náš okresní fotbalový svaz je tu prioritně proto, aby zajistil hladký průběh všech soutěží, a to jak těch mládežnických, tak těch dospělých. Na start soutěží se samozřejmě moc těšíme, pochopitelně stejně jako všichni hráči a také funkcionáři. Jako svaz se ale musíme již dnes starat o to, aby ty naše soutěže, a to se týká především těch dospělých, měl v budoucnu kdo hrát a také, aby je měl kdo pískat. Proto se s mými kolegy z výkonného výboru snažíme soustředit nejen na to, aby nám soutěže dobře fungovaly a byly hladce organizovány, ale především na to, abychom všeobecně podporovali kluky a holky v jejich fotbalových aktivitách, tak aby je fotbal bavil a naplňoval. Klubům se pak snažíme vytvářet, co nejlepší podmínky, tak aby mohly fotbal vůbec provozovat a organizovat své týmy. Myslím, že jsme v tomto jako svaz úspěšní, pozitiva za mě stále převažují nad negativy.

Co je v současné době pozitivní a v čem vidíte rezervy?

Jako pozitivní vidím to, že stále existuje poměrně mnoho hráčů, které fotbal baví. Do soutěží se nám přihlásili také čtyři nové týmy - Hostomice B, Srbice B, Labošť a Obrnice, z čehož máme samozřejmě radost. Na druhou stranu vidím jako negativum to, že je také více a více incidentů, kdy někteří aktéři hry neudrží nervy na uzdě a nejsou schopni tolerovat chybu druhého. V utkáních tak vzniká v danou chvíli poměrně mnoho neřešitelných sporů, dominuje agresivita a silná slova, úcta k druhému člověk se vidí zřídka.

Kdo je Rudolf Řepka?

Narodil se v roce 1974. Hrál fotbal za teplické béčko, později v klubu zastával několik funkci ve vedení. Poté odešel na svaz, kde dlouhou dobu pracoval jako sekretář. V zimě 2021 nahradil na postu ředitele FK Teplice Petra Hynka. Ve stejném období se stal šéfem OFS Teplice. Řepka je zároveň delegátem UEFA.

Čtyři nové kluby, to je paráda, ale ten trend úbytku klubů a fotbalistů nelze nevnímat…

Osobně se mi zdá, že úbytek klubů je vůbec celosvětový trend. Vše směřuje k tomu, že se jak rozvoj, tak soutěže budou koncertovat do stále méně a méně klubů. Ty se však budou více a více poloprofesionalizovat či dokonce profesionalizovat. Takhle je to již dnešní trend v podobně velkých zemích jako je Česko, například v Belgii či Holandsku. V těchto zemích mají o polovinu méně klubů, než jich máme u nás, ale i tak mají základnu fotbalistů, tedy počet členů daleko širší než je ta naše.

Čím to je?

Rodiče v zahraničí raději vozí své děti i několik desítek kilometrů, jen aby jim dopřáli co nejlepší péči, tedy erudované trenéry, vhodné zázemí včetně kvalitních hracích ploch. Za ten servis jsou ale v zahraničí rodiče ochotni zaplatit, což u nás zatím ještě moc nefunguje. Díky těm finančním příspěvkům se zahraniční kluby mohou rozvíjet a jsou schopné si dovolit angažovat vzdělané trenéry, udržovat infrastrukturu. U nás je to stále založeno hodně na dobrovolnosti, což je zatím skvělé, ale nevím, jestli je to schopné vydržet dlouhodobě. Systém je nyní závislý převážně na srdcařích a zasloužilých funkcionářích, kteří fotbal nedělají pro peníze, ale pro radost. Bojím se, že mladší generace je nastavena trochu jinak a že nás bude v budoucnu čekat něco podobného jako v zahraniční. V tuto chvíli bych chtěl ale všem dobrovolným funkcionářům za jejich energii a hodiny volného času vloženého do fotbalu poděkovat. Naše současné fungování musíme maximálně podporovat, aby k úmrtí amatérských klubů docházelo co nejméně.

Fotbal v Ústeckém kraji (ilustrační video) | Video: Deník/František Bílek

Kluby na okresní úrovni si často stěžují na nízkou podporu obcí a měst. Samosprávy, pokud peníze do fotbalu dávají, tak zpravidla jen mládeži. Je to tak správně, nebo i dospělý fotbal by měl být na okresní úrovni obcemi a městy podporovaný?

No, se samosprávami musíme jako fotbal pracovat neustále. Ať chceme či ne, pro fotbal jsou finanční příspěvky od obcí či měst naprosto klíčové. Je to případ od případu. Někde sportování podporují více, někde méně. Je to také hodně o složení rady či zastupitelstva. Vždy je dobré, když se v daných orgánech vyskytují lidé, kteří mají ke sportu či fotbalu pozitivní vztah. Co se týče podpory mládeže, tak myslím, že je to takto bohužel nastaveno celorepublikově. Osobně se mi také zdá, že je opravdu chvályhodné a prospěšné podporovat mládež, tak abychom ji vedli ke sportu, na dospělé bychom ale přitom také neměli zapomínat.

Proč?

Kluby, které mají kvalitní mládež a pracují na jejím rozvoji, pak chtějí mít pro tyto hráče i kvalitní seniorskou soutěž, tak aby jim uměli nabídnout i vrchol té pyramidy. A kvalitní seniorská soutěž znamená zvýšené finanční nároky na cestování, na trenéry, na udržování infrastruktury, ale také na hráče samotné. Stále více a více se setkáváme s případy, že i na amatérské úrovni požadují hráči finanční odměnu tak, aby se jim kompenzovaly alespoň ty drobné náklady, které mají třeba s pořízením kopaček, cestovným, atd. Takové to srdce a hraní jen pro zábavu se vytratily, respektive hráči se chtějí bavit stále, ale připadá jim fajn, když za to dostanou i nějakou korunu. To pak pro kluby není moc pozitivní, jelikož není kde ty peníze brát. Ze vstupného toho moc nezískají, sponzoři se na té amatérské úrovni výrazně blíží nule. Pak už opravdu zbývají snad jen členské příspěvky a právě ty dotace od samosprávy.

V minulých sezonách se hodně řešila neukázněnost hráčů. Je to trend po celé republice, nebo specifikum severu? A co s tím může dělat svaz? Zpřísnit tresty? Více edukovat rozhodčí?

Musím přiznat, že s tím máme obrovský problém. Když se bavím s kolegy předsedy, tak s tím bojuje výrazná většina okresů po celé republice. Je to dobou a současným mentálním nastavením lidí, čímž se ale samozřejmě podobné výstřelky nedají omlouvat. Já chápu, že fotbal je o bodech, gólech a pozitivních i negativních emocích, ale není možné, aby apriori ty negativní převážily a jakoukoli chybu jsem jako hráč či funkcionář bral ihned tak, že to byl jasný záměr poškodit mě osobně či ublížit mému týmu. Podle mě nám všem chybí nadhled, přivření oka nad chybičkou rozhodčího, protihráče, spolupráce či kohokoli jiného. My se pak točíme v kruhu. Kluby chtějí lepší rozhodčí, aby kvalita rozhodování šla nahoru a zápasy byly férovější. Proto je v podstatě ta největší priorita komise rozhodčích a vůbec celého okresního fotbalového svazu náborování a edukování rozhodčích. Kluby pak ale často těmto novým tvářím nedají žádný prostor pro jejich rozvoj, pro sbírání zkušeností a v utkáních je ihned „pokropí“, navíc se přidají diváci a noví rozhodčí u nás často nevydrží ani týden a končí ještě dříve než začali. To se musí změnit.

Co je tedy nutné v tomto směru udělat?

Bohužel k tomu musí sloužit i represe, tedy disciplinární tresty. V tuto chvíli se nám zdá lepší, když bude podobné výstřelky disciplinární komise trestat zastavením závodní činnosti. Máme zkušenost, že finanční tresty už přestaly být účinné. Jestli bych si přál, aby se ve fotbalu něco změnilo, byl by to právě přístup a chování všech zainteresovaných ve fotbalu.

Okresní soutěže jsou sloučené s OFS Most. Jaké máte na sloučení ohlasy? Nenadávají kluby, že musí dojíždět „až někam" na Mostecko? A naopak?

Sloučení již funguje nějaký ten rok a ze strany klubů jsme především v okresním přeboru nezaznamenali absolutně žádné připomínky. Naopak mi připadá, že je pro kluby zajímavé, když mohou vyrazit i za hranice okresu a konfrontovat se s kluby mimo náš okres. Ve III. třídě jsme to ale chtěl uchopit trochu jinak a klubům jsme vyšly vstříc především z pohledu úspory finančních prostředků za dopravu.

Ano, ve III. třídě byla před novou sezonou provedena restrukturalizace, nyní je rozdělaná na dvě skupiny. Co si od tohoto kroku svaz i kluby slibujete?

Jak jsem uvedl v předešlé odpovědi. Jako okresní svaz myslíme i na klubové kasy, tak aby měly kluby s dopravou spojené co nejnižší náklady. Vzhledem k tomu, že v naší nejnižší soutěži startuje celkem 17 týmů, rozdělili jsme ji na dvě skupiny A a B, kdy je to rozdělení učiněno tak trochu i regionálně a pohromadě tak spolu hrají v jedné skupině týmy z Teplicka a v druhé skupině jsou zase povětšinou ty z Mostecka a Bíliny. Soutěže necháme rozehrát a pak kluby podle umístění opět namícháme, tak aby soutěž získala na atraktivitě a do vyšší soutěže, tedy okresního přeboru - 8. ligy, mohl postoupit opravdu ten nejlepší tým.

Už jsme nakousli téma sudí. Jaký je nyní jejich stav? Hlásí se na Teplicku noví, nebo vinou zmiňované neukázněnosti spíše přestávají pískat?

Komise rozhodčích OFS pod vedením zkušeného Petra Wencla čítá celkem 33 rozhodčích, z toho 15 je nyní nově z okresu Most, kde se počet rozhodčích výrazně zvýšil. Komise stále čeká i na 2 nové rozhodčí, kteří projevili svůj zájem přes náborový projekt „Chci pískat“. Musí však ještě udělat testy a splnit všechny registrační požadavky. Věřím, že tedy velmi brzy bude okresní listina rozhodčích čítat 35 rozhodčích a naše dospělé soutěže tak budeme schopni obsazovat v plném složení, což znamená na každém utkání účast jak hlavního rozhodčího, tak dvou asistentů, což není úplný standard v celé republice.

Od příští sezony by měly nést okresní soutěže název 8. liga (okresní přebor) a 9. liga (III. třída). Nyní už svazy mohly sáhnout k přejmenování, ale nebylo povinné. Jak se k tomu staví OFS Teplice? Bude přejmenování atraktivnější pro fotbalisty i diváky?

No, zatím jsme šli s kolegy z výkonného výboru střední cestou. Vzhledem k tomu, že se nám stále líbí ikonický název soutěže „okresní přebor“, tak jsme pro tuto sezonu zvolili název soutěže 8. liga, poté název titulárního partnera soutěže, což je pro tuto soutěž společnosti OLPE PLUS, a následně je u této soutěže ještě také dovětek okresní přebor dospělých. V příští sezóně již ale budeme muset opravdu vše upravit dle řádů a už budeme moci používat jen 8. a 9. liga spojenou se jménem titulárního partnera.

Chystá okresní svaz v okresních soutěžích ještě nějaké novinky?

Vše více méně zůstává při starém, držíme se zavedených pořádků. Asi jedinou změnou je tzv. sčítání žlutých karet, kde jsme se jako výkonný výbor rozhodli na základě nového ustanovení v disciplinárním řádu, že se budou nově pokutovat žluté karty. První 4 žluté karty budou znamenat 50,- Kč, další čtyři, tedy celkem 8 karet pak bude za 100,- Kč a 12 již za 200,- Kč. Snad i toto nařízení pomůže odehrát více slušnějších utkáních.