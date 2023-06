Situace je poněkud nepřehledná, komplikuje jí nejasná budoucnost vítěze krajského přeboru. Brná podle sekretáře Ústeckého krajského fotbalového svazu Karla Roučka podala přihlášku do divize i do krajského přeboru, možná ani ona sama zatím neví, kterou soutěž bude hrát. Vrabci na střeše si špitají, že pravděpodobnější je její setrvání v krajském přeboru.

Jaké jsou možnosti postupů a sestupů? Pokud by celek z Ústecka divizi nakonec nehrál, budou z krajského přeboru padat tři týmy, z I. A třídy rovněž tři mužstva a ze dvou B tříd dohromady osm týmů.

Aktuálně by z krajského přeboru sestoupil kromě Lovosic a Horního Jiřetína ještě Oldřichov; z I. A třídy by se dolů poroučela Modrá (odstoupila v sezoně) a s ní i Klášterec a Rumburk; v I. B třídě by sestup potkal Liběšice, Dobkovice, Českou Kamenici a Střekov (skupina A), Obrnice, Vroutek, Novosedlice a Ohníč (skupina B).

Pokud by Brná šla do divize, z krajského přeboru a A třídy by spadla jen dvě mužstva, z B tříd sedm týmů (tři z každé skupiny a nejhorší celek na třinácté příčce).

Z okresního přeboru Teplicka a Mostecka po postupu do nejnižší krajské soutěže nikdo neprahne. Zástupci béčka Proboštova a Unčína prohlásili, že se bude ještě o této možnosti interně jednat, podle všeho je ale jejich skutečný zájem o I. B třídu minimální.

Možnost postoupit by mohl mít i SK Dubí, „eskáčko" by ale o vyšší soutěži uvažovalo v případě, že by okresní přebor vyhrálo, což je už několik kol vyloučené. „Já mám zprávy, že i Unčín by bral postup, pokud by byl první," přidává Rouček. V posledním kole by ale Sokol musel získat více bodů než rezerva Proboštova; před posledním kolem mají oba celky stejný počet bodů, v neprospěch Unčína ale hrají horší vzájemné zápasy.

Pokud by tedy do I. B třídy z okresu nikdo nepostoupil, aktuálně čtrnáctičlenná soutěž by nabobtnala o sestupující týmy (Obrnice, Novosedlice, s největší pravděpodobností i o Ohníč) a o postupující rezervu Modlan z III. okresní třídy.

„Je ve hře, že by se okresní přebor rozšířil na 16 účastníků. O složení soutěže bude rozhodovat příslušný řídící orgán, záležet bude na počtu přihlášek, které se mu sejdou. Je ale těžké předjímat, protože o tom, co bude s Brnou, se zatím neví. Jasno bude až příští týden," říká Rouček.

Jisté ale je, že v okresním přeboru poslední Sobědruhy se nezachrání ani v případě rozšíření o dva týmy. „Jestli to bude tak, že z B třídy spadnou tři týmy z Teplicka a Mostecka a Modlany B postoupí ze III. třídy, tak Sobědruhy o patro níže doplní minimálně ještě třináctý tým okresního přeboru," informuje krajský sekretář.

Na třináctém místě je nyní 1. FC Dubí, na nějž má dvoubodový náskok Sokol Kladruby. A právě tyto dva týmy se v sobotu od 17.30 hodin utkají ve vzájemném duelu na hřišti v Dubí - Pozorce. Může tak jít o pořádně třaskavou bitvu.

Pravděpodobné je, že k žádnému rozšiřování nedojde a z okresního přeboru půjde do nejnižší okresní soutěže více týmů. „Tam opravdu záleží na tom, jolik týmů se přihlásí do okresu. Bylo by nesmyslem rozšiřovat okresní přebor na 16 týmů, když by ve III. třídě bylo třeba jen osm celků. V současné době je bohužel úbytek klubů, tak předpokládám, že se některý bohužel nepřihlásí. A pokud by okresní soutěž měla 16 týmů, musela by začínat dříve, třeba podobně jako začíná krajský přebor," uzavírá Rouček.