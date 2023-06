O složení okresního přeboru a III. okresní třídy pro příští rok jasno ještě není, stále se totiž neví, kolik týmů se přihlásí do krajských soutěží. S největší pravděpodobností ale dojde k navýšení okresního přeboru na šestnáct účastníků. Jisté je, že okresní přebor si zahraje rezerva Modlan, která suverénně vyhrála III. okresní třídu. A také to, že o postup do I. B třídy nemá zájem ani jeden celek.