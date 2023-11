Poslední kolo okresních fotbalových soutěží Teplicka a Mostecka se bude hrát v pátek a v sobotu. Pozor, týmy si ještě na poslední chvíli mění kvůli rozbahněným terénům domácí hřiště.

Okresní přebor: SK Dubí - Soběchleby | Foto: Deník/František Bílek

V Dubí už mají připravené sudy a navařené laskominy, podzimní titul „eskáčku" už nemůže nikdo vzít. Hráči se chtějí na „dokopnou" naladit vítězstvím, na stínadelské umělce jim bude v sobotu soupeřem Unčín. Kdo přezimuje druhý? Pokud béčko Horního Jiřetína uspěje v Hrobě, bude to ono. V opačném případě si na druhý flek může v případě výhry nad Novosedlicemi brousit zuby rezerva Modlan. V závětří číhá na zaváhání obou favoritů béčko Proboštova. Na opačném pólu tabulky je také rušno, kdo by také chtěl přezimovat poslední. Nejtěžší výchozí pozici mají Kladruby, které jedou do Soběchleb.

FOTO: Kladrubští se složili na oseckou umělku. Nechtějí si zničit vlastní hřiště

Okresní přebor (15. kolo):

Modlany B - Novosedlice (pátek 10.30 UMT Srbice), Soběchleby - Kladruby (pátek 13), Trnovany - Košťany (pátek 13.30, UMT Srbice), 1. FC Dubí - Oldřichov B (pátek 13.30, UMT Stínadla), Proboštov B - Kopisty (sobota 10.15), Rtyně - Ohníč (sobota 13.30), Hrob - H. Jiřetín B (sobota 13.30), SK Dubí - Unčín (sobota 15.30, UMT Stínadla).

V nejnižší okresní soutěži je situace pořádně zamotaná. Vedoucí Slovan Sobědruhy už má odehrané všechny zápasy, na titul podzimního mistra si tak brousí zuby týmy, které pod ním mají minimání bodovou ztrátu. Jeden bod na lídra ztrácí Bečov, který doma hostí rezervu Duchcova. Ta má ztrátu dvoubodvou. Jednobodové manko má rovněž Sokol Suché, který na svém hřišti přivítá nevyzpytatelné Hostomice. Dvě utkání byla odložena na jaro, hrát se nebude v Kostomlatech a Dubí. To tak poslední příčku tabulky neopustí.

III. okresní třída (15. kolo):

Zabrušany - Braňany (pátek 13.30), Háj - Louka (pátek 14), Hrobčice - Ohníč B (sobota 13.30), Bečov - Duchcov B (sobota 13.30), Suché - Hostomice (sobota 13.30), Kostomlaty - Trnovany B odloženo na 9. 3, SK Dubí B - Polerady odloženo na 9. 3.