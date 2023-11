V souběžně hraném duelu vedlo Suché v Zabrušanech v průběhu druhé půle 2:1, jenže domácímu celku se povedlo vývoj otočit. Nejprve v 87. minutě srovnal z penalty Nachtmann a v poslední minutě pak Šmrha strhnul skóre na stranu Baníku.

Dubské áčko mělo v okresním přeboru za soupeře u dna tabulky bojující Soběchleby. Cesta za třemi body nebyla bezproblémová, na konci utkání ji ale hosté domácímu mužstvu ulehčili svou nedisciplinovaností - vyloučeni byli Loos a Šanda. Loos si červenou kartu prohlédl zblízka po dvou žlutých, Šanda ji vyfasoval od sudího Raka, který v Dubí strávil celé odpoledne, po vulgárních protestech (co to pískáš, běž už do pi*i).

OLPE PLUS - Okresní přebor dospělých - 11. kolo:

TJ Oldřichov B - Novosedlice odloženo.

Baník Ohníč - Horní Jiřetín B 1:2 (0:0). Branky: 46. Bánom - 51. Kos, 57. Spilka.

SK Baník Modlany B - Unčín 5:3 (2:1). Branky: 23. Kučera, 41. Kučera, 47. Rollinger, 50. Šanda, 62. Rollinger - 33. Pokorný, 64. Novotný, 76. Kasjan.

FK Rtyně - TJ Sokol Košťany 4:5 (2:4). Branky: 29. Fau, 43. Hrdlička, 53. Nouzák, 71. Tenopír - 6. Mergl, 25. Kopřiva, 34. Mergl, 45. Orlt, 59. Černý.

1. FC Dubí - TJ Kopisty 1:1 (1:1); pen. 4:1. Branky: 43. Korál - 24. Březina.

TJ Hrob - TJ Sokol Kladruby 4:2 (2:0). Branky: 17. Kálal, 35. Soukup, 48. Kubík, 90. Ferko - 59. Paul, 85. Černý.

SK Dubí - Soběchleby 6:1 (2:1). Branky: 19. Náhlovský, 30. Kopřiva, 52. Náhlovský, 56. Náhlovský, 60. Pelc, 69. Pelc - 39. z pen. Mráz.

TJ Hvězda Trnovany - TJ Proboštov B 5:4 (3:2). Branky: 1. Chabr, 4. Perner, 37. Chabr, 46. Kuncl, 49. Uram - 6. Kalabza, 43. Gasiorovszki, 73. Kalabza, 90. Kalabza.

GKR HOLDING a. s. - III. třída dospělých - 11. kolo:

TJ Slovan Sobědruhy - TJ Baník Louka 0:0; pen. 5:4.

TJ Baník Ohníč B - TJ Hvězda Trnovany B 0:3 (0:1). Branky: 20. Preclík, 54. Nykodým, 60. Šperl.

TJ Sokol Háj - TJ Rozvoj Polerady 2:3 (2:0). Branky: 3. Dudešek, 29. Dittrich - 61. Hanko, 93. Hanko, 66. Demeter.

Hrobčice - SK Fotbal Braňany 1:5 (0:0). Branky: 61. Přibil - 52. Bada, 66. Kotlár, 72. Kotlár, 74. Štefl, 74. Štefl.

FK Kostomlaty p. M. - Duchcov B 0:5 (0:3). Branky: 5. Kovács, 39. Kovács, 37. Boho, 51. Kovács, 60. Kovács.

SK Dubí B - TJ Sokol Bečov 0:3 (0:1). Branky: 5. Schön, 47. Dvořák, 74. vl. Klaban.

TJ Baník Zabrušany - TJ Sokol Suché 3:2 (1:2). Branky: 21. Holman, 87. z pen. Nachtmann, 90. Šmrha - 15. Kudráč, 54. z pen. Barák.