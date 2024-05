Novosedličtí jsou příjemným jarním překvapením, prohráli jen minulý víkend s dubským eskáčkem, které okresní přebor suverénně vede. „Myslím, že jsme ostudu neudělali, nemáme se za co stydět. Chvíli těsná porážka bolela, možná by tomu slušela víc remíza, ale oklepali jsme se a rádi bychom jaro dokopali bez porážky. Bude to těžké, protože máme zraněného Honzu Vorla, Romana Kliského," vylíčil Tesařík.

Vzepětí Novosedlic přičítá návratu jeho tatínka na trenérskou lavici. „Dal tomu řád, už si nikdo nedělá, co chce. Lidi chodí, funguje to. Potřebujeme pevnou ruku," usmíval se Tesařík junior. Vrabci si na novosedlických střechách cvrlikají, že od nové sezony by legenda teplického fotbalu dokonce mohla být hrajícím koučem.

Budou pak Novosedlice útočit na postup do krajské soutěže? „Rádi bychom. Na druhou stranu je možná lepší zůstat dole a vyhrávat, než riskovat, že se bude prohrávat a zase se to rozpadne. Rozumím ostatním klubům, proč do kraje nechtějí. Tady to má náboj, je to vyhecované, nemusíš jezdit někam 70 kilometrů. Smysl by to mělo, kdyby byl sponzor, dával peníze, kdyby byly ambice. Takhle se hraje pro srandu a na žízeň, navíc ta kvalita není o nic horší než v B třídě. Tak uvidíme," nechal Dušan Tesařík mladší otázku postupu otevřenou.

V Kladrubech přemýšlejí nad záchranou. Aktuálně je Sokol předposlední, což by po konci sezony mohlo znamenat jízdenku do pralesa. „Zatím to vypadá, že spadne jen jeden. Ale kdyby se loni neodhlásily Obrnice, tak šly dolů dva, takže musíme být pořád ve střehu," vypíchl trenér Stanislav Mixa.

I jeho tým postrádal několik fotbalistů ze základů, navíc pár těch, kteří hráli, nebyli stoprocentně fit. „Některé kluky jsme nechali odpočinout, v sobotu nás čeká důležitý zápas proti Rtyni. Dali jsme tak šanci klukům z lavičky. Nechtěli jsme dostat desítku, ale i osm inkasovaných branek je hodně. Na druhou stranu musím říct, že Novosedlice hrály výborně," dal kapitán Stanislav Molnár kredit soupeři.

„Na Novosedlice jsme neměli. Nesmíme ztratit body se Rtyní, to bude základ. Hrajeme doma, rádi bychom navázali na výkon v Modlanech. I díky bodům z Baníku jsme se zvedli, duben se nám povedl. Musíme bojovat, asi to bude drama až do poslední chvíle jako loni," je Mixa připravený na napínavý závěr okresního přeboru.

„Musíme držet pohromadě, trénovat, makat. To se nám vyplatí. Jsme dobrá parta, musíme to potvrdit na hřišti. Máme výhodu v tom, že Rtyni i Hrob máme doma. A ještě Soběchleby. Tyhle zápasy když zvládneme, tak budeme na dobré cestě se zachránit," doplnil trenéra kapitán Stanislav Molnár.