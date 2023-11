Co se s týmem stalo, že se propadl až na poslední příčku? Už jaro nebylo dobré, přesto jste skončili pátí.

Hodnotit minulou sezonu je pro mě složité, jelikož jsem u týmu nebyl. Jak to bývá u nováčků, tak euforie z postupu pomáhá v zápasech, kde to je vyrovnané. Dalším faktorem bylo to, že Hvězdu herně nikdo neznal, na podzim to pomohlo. Na jaře už bylo vidět, že euforie je pryč, začalo se prohrávat.