„Byl to těžký zápas, protože se hrálo na rozbahněném povrchu. Před námi hrála mládež, o to to bylo komplikovanější. Říkali jsme si, že musíme hrát po stranách, nakopávat to, hru co nejvíc zjednodušit. Nedařilo se nám to podle představ, výhra 4:1 je super. Jdeme nahoru!" hodnotí střetnutí trenér Roman Nový.

Co je za výsledkovým i herním probuzením hostomického celku? „Přišla hromada posil, těm vděčíme za to, že se vše zvedlo. Vrátili se nám kluci, kteří tu dřív byli nebo kteří jsou s Hostomicemi spjatí. Zbyněk Levý, Mergl, Ondo a další. Máme teď kvalitu. Ale není to tak, že by to bylo z ničeho, protože ti kluci tu před tím byli, jen pak šli sbírat zkušenosti jinam. Ten klub si je vychoval," upozorňuje Nový.

Současnou situaci v klubu si chválí, fungují jak dospělí, tak i mládež, Hostomice dokonce disponují i ženami. „Máme naplněné všechny kategorie, to je paráda, tréninky probíhají ve velkém počtu. V áčku je nás hodně, řada kluků si ani nezahraje. Proto bychom rádi založili béčko."

Aby ale rezerva mohla hrát III. okresní třídu, muselo by áčko postoupit do okresního přeboru. Je to reálné? „Do konce je ještě hodně kol, uvidíme. Dá se jít třeba i z třetího místa, ale nepředpokládám, že by jiné kluby neměly o okresní přebor zájem. Tahle soutěž je těžká, mostecké kluby jí dávají ještě větší kvalitu. Řešením by bylo i to, že by béčko šlo do jiného okresu," myslí si Roman Nový.

Hostomický boom je přičítaný právě Novému a předsedovi Vlčkovi. „Já jsem náplava, jsem z Neštěmic. Ale když jsem měl možnost sem jít, neváhal jsem. Předseda tu pro fotbal dělá hodně, je to tu fakt parádní. Jen bychom si představovali větší podporu od obce. Nemáme tréninkové hřiště, což je problém, když je nás hodně. A potřebovali bychom i osvětlení, aby se dalo trénovat i v pozdějších hodinách. Snad by se ta podpora mohla zvednout, kdybychom hráli vyšší soutěž. Ale vzhledem k tomu, kolik tu sportuje lidí a hlavně mládeže, tak si myslíme, že by měla být vyšší," přeje si Roman Nový lepší podmínky.