Kuriozitou duelu „eskáčka" s Hvězdou byla absence rozhodčích. „Bylo to úplně bez problémů. Trnovany nás oslovily s tím, že bychom si zahráli místo tréninkové jednotky, tak jsme si dali fotbálek dvakrát čtyřicet na dvě. Jinak už trénujeme, a to každou středu. Kluci navíc mají v sobotu individuální tréninky," řekl Valenta.

O případném postupu svého mužstva se ale příliš bavit nechtěl. „Neradi o tom mluvíme. Hlavně chceme hrát hezký fotbal a vyhrávat. Uvidíme, co to přinese. Pravdou ale je, že by si kluci vyšší soutěže zasloužili, protože vytvořili skvělou partu, která táhne za jeden provaz i mimo hřiště. Navíc tu máme krásný areál, o který se lidi hodně starají."

Podle Michala Valenty, bývalého ligového fotbalisty, v Dubí k žádným změnám během zimní přípravy nedojde. „Myslím, že teď to zůstane, jak to je. Myslím, že by to mělo zase fungovat. Je nás dost, navíc máme béčko, takže je kam sáhnout, když je potřeba."

Kdo bude na jaře největším soupeřem SK Dubí v boji o první místo? „Asi béčko Proboštova a zlobit bude ještě Unčín. Zápas s Proboštovem navíc pro nás bude velmi prestižní, protože mám v kádru hodně kluků, kteří za něj hráli. A tradičně prestižní je zápas s 1. FC Dubí. To tvrdí, že nás konečně porazí, což je pro nás pochopitelně motivace. Ale tu proti Rudolfce máme vždy i tak," usmívá se Valenta.

O okresním přeboru soudí, že se jedná o velice kvalitní soutěž. „Úroveň okresu se obrovsky zvedla. Mančafty posilují, chodí do nich i kluci z krajských přeborů, takže určitě má velkou kvalitu," tvrdí.

O SK Dubí se mluví jako o týmu, v němž je řada horkokrevných hráčů. I na podzim Dubští patřili k nejtrestanějším. Co je podle Valenty příčinou? „I já jsem během zápasů hodně emoční. Všichni moc toužíme uspět, prožíváme tak na hřišti velké emoce. Ale nemyslím si, že by tam bylo něco zákeřného."