V elitní okresní soutěži kraluje SK Dubí. Jeho náskok je před druhým béčkem Modlan, které ale nemá na rozdíl od „eskáčka" ambice na postup, po vítězné dohrávce nad Kladruby (6:1) osmibodový. Ale pozor, o postupu v Dubí nikdo nahlas nehovoří. „Neradi o tom mluvíme. Hlavně chceme hrát hezký fotbal a vyhrávat,“ říká jasně trenér Michal Valenta, bývalý obránce prvoligových Teplic. „Ale kluci by si vyšší soutěž zasloužili. I diváci a ten areál, co tu máme," dodává.

Dubští mají široký a kvalitní kádr, v němž vyčnívá několik jednotlivců. Střelecky v partě kouče Valenty dominuje David Náhlovský, autor 31 podzimních přesných zásahů. „Tým zůstal pospolu. Neměli jsme potřebu ho posilovat," tvrdí kouč.

Kdo bude na jaře největším soupeřem SK Dubí v boji o první místo? „Asi béčko Proboštova a zlobit bude ještě Unčín. Zápas s Proboštovem navíc pro nás bude velmi prestižní, protože mám v kádru hodně kluků, kteří za něj hráli. A tradičně prestižní je zápas s 1. FC Dubí. To tvrdí, že nás konečně porazí, což je pro nás pochopitelně motivace. Ale tu proti Rudolfce máme vždy i tak," usmívá se Valenta.

Unčín ale oslabil, do Krupky odešli hrát krajský přebor Soběslav a Kasjan. Béčko Proboštova, které vyhrálo okresní přebor v minulém ročníku, po postupu stejně jako rezerva Modlan neprahne. Zajímavou posilu ale hlásí Novosedlice, jimž se z Žitenic vrátil Roman Kliský. Ten chce mimochodem usilovat o úspěch nejen na poli sportovním, ale i šoubyznysovém - přihlásil se totiž do soutěže Muž roku.

Ani Novosedlice ale s největší pravděpodobností Dubí nezabrání v hladké cestě za postupem, jejich ztráta je totiž i po dohrávce, v níž vyhráli 1:0 nad béčkem Oldřichova, čtrnáctibodová.

Mnohem zajímavější tak může být boj o záchranu. Poslední jsou Trnovany, ze kterých jdou zprávy o totálním rozklížení, dva body na ně mají náskok Kladruby. „Nechceme se klepat do konce jara, jako tomu tak bylo v minulé sezoně, kdy jsme v posledním kole vyhráli na hřišti 1. FC Dubí. Absolvovali jsme povedené soustředění, sehráli jsme několik přípravných zápasů. Věřím, že kluci jaro zvládnou," je trenér Sokola Stanislav Mixa optimista.

Do bojů o záchranu je ale namočeno více týmů, například i Hrob, který má jen o bod více než Kladruby. Hrobští mají potíže s kádrem, stejně jako ostatní kluby totiž obtížně získávají do svých řad posily. Na jaře tak bude záležet především na tom, v jaké pohodě budou kluboví veteráni, kteří už mají nejlepší léta za sebou.

Kdo s kým v prvním jarním kole? Sobota 16. 3.: Modlany B - 1. FC Dubí (Suché, 10), Unčín - Proboštov B (Srbice, 10), Kopisty - Kladruby (Litvínov, 15), Rtyně - Novosedlice (15), Košťany - Soběchleby (Osek, 15). Neděle 17. 3.: Oldřichov B - SK Dubí (15), Horní Jiřetín B - Trnovany (15).

Situace ve III. okresní třídě? 1. Suché - 34 bodů, 2. Bečov - 32 bodů, 3. Polerady - 32 bodů, 4. Sobědruhy - 32 bodů, 5. Duchcov B - 32 bodů.

Jak vidno, v nejnižší soutěži je favoritů na postup hned několik. Po postupu touží Sobědruhy, které se minulý rok zřítily z okresního přeboru. „Podzim bych zhodnotil jako pozitivní. Náš úkol byl hrát v popředí, to se nám povedlo; držíme kontakt se špičkou. Celkově jsme udrželi partu pospolu a posílili na kritických místech. Máme nejlepší obranu, kterou skvěle řídí brankář Lukáš Pícha. Parádně se daří například stoperovi Janovi Kabíčkovi, ten mě mile překvapil. Trenér ho pasoval do nové role, daří se mu skvěle. I díky němu máme nejlepší pralesní obranu. Ale potřebovali bychom někoho, jako je Harry Kane. Máme totiž pramálo vstřelených branek. Prostě nějakého zabijáka do vápna," hodnotí vyhlídky Slovanu zkušený Marek Mišák.

Zdatným konkurentem budou Polerady i Bečov. „Nebránili bychom se postupu, chceme postoupit do vyšší soutěže. Dokonce jsme si to dali i za cíl,“ říká bečovský rychlonožka Pavel Šnajdr. Polerady zase do jara nasadí zbraň silného kalibru – z Bíliny se vrátil špičkový střelec František Sidor, který dal o sobě vědět před krátkým časem na zimním turnaji v Postoloprtech, kde jeho góly, a dal jich nejvíce - osm, vynesly Poleradům první místo.

Kdo s kým v prvním jarním kole? Sobota 16. 3.: Trnovany B - Zabrušany (10), Braňany - Bečov (13), Hrobčice - Louka (15), Hostomice - Duchcov B (15), Sobědruhy - SK Dubí B (15). Neděle 17. 3.: Ohníč B - Kostomlaty (Bílina, 14), Polerady - Suché (15),