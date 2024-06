PODÍVEJTE SE: Volné přestupní okno skončilo. Kdo komu utekl a kolik to stálo?

„Podali jsme přihlášku do I. B třídy," hlásí kapitán SK Dubí Jiří Janeček a konečně tak odpovídá na otázku, která visela ve vzduchu už od podzimu, když se rozjížděla suverenita svěřenců kouče Michala Valenty. Jenže právě Valenta se loučí, mužstvo hledá nového kouče. „Není v tom nic osobního. Dal fotbalu třicet let a teď cítí, že chce skončit a věnovat se víc rodině a práci. Poslední rok byl pro něho hodně náročný v klubu i v nové práci," vysvětluje Janeček.

Kdo Eskáčko převezme? „Už jednoho trenéra domluveného máme a vypadá to, že nám to s ním vyjde. Ale dokud to není stoprocentní, tak jeho jméno říkat nechceme."

Janeček ale prozradil, že Dubí chce posílit na všech postech. „Do každého řady chceme jednoho hráče. Brankář, obrana, záloha, útok. Pracujeme na tom. Jinak kádr zůstává stejný. Myslíme si, že je silný a že na krajskou soutěž má."

V I. B třídě nováček nebude chtít být u dna. „V téhle sezoně jsme se dobře naladili, ale nikdo z nás neví, co ho o soutěž výše čeká. Úspěch pro nás bude, když nebudeme poslední a nebudeme dostávat hodně gólů. Rádi bychom hráli hezký, kombinační fotbal, který jsme hráli do posledního kola okresního přeboru. Hlavní bude udržet dobře naladěný tým a kabinu. Pokud k tomu všemu budeme hrát klidný střed tabulky, tak to bude jenom bonus," uzavírá Jiří Janeček.