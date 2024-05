V okresním přeboru Teplicka a Mostecka je jasné, že titul bude po závěrečném kole patřit SK Dubí. Stále se ale neví, kdo bude sestupovat.

S Hrobem to v okresním přeboru nevypadá dobře (ilustrační snímek) | Foto: Deník/František Bílek

Pád o patro níže s největší pravděpodobností nemine TJ Hrob, který má tři kola před koncem soutěže šestibodovou ztrátu na předposlení Kladruby. Přestože má odehráno o jeden zápas méně, nepředpokládá se, že by zdecimovaný kádr ve třech zbývajících zápasech dokázal minimálně dvakrát vyhrát za tři body, navíc Kladruby hrají dvakrát doma.

V Hrobě se hovoří o konci fotbalu. „Je to každou chvíli jinak. Jednou se říká, že to přihlásíme, že nás bude dost v týmu, jindy to balíme," tvrdí jeden z hráčů, který si nepřeje být jmenovaný.

Fotbalovým Sklářem roku se stal Štěpán Chaloupek, který přestupuje do Slavie

Hrob se v posledním kole zvedl, na penalty (4:3) porazil Kopisty. Kladruby podle očekávání prohrály 3:8 v Dubí s Eskáčkem, které slavilo první místo.

Tříbodový náskok mají na Kladruby celky Rtyně a Soběchleb. Není ale jasné, kolik týmů bude z okresního přeboru sestupovat, vše záleží na posunech směrem nahoru a dolů ve vyšších soutěžích. Oba kluby v minulém kole padly a stále tak musí být ve střehu. Je totiž nabíledni, že kvůli jistotě záchany je při aktuální nejistotě dobré skončit na co nejvyšší příčce. Závěr okresního přeboru bude na každý pád velmi zajímavý.