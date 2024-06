Zdroj: Deník/František Bílek

Další sestupující? Podle aktuální tabulky by dolů šly Kladruby. Teoreticky se ještě můžou zachránit, jenže Rtyně, která má o dva body více, má navíc k dobru jedno utkání. Pokud by Sokol zůstal na současné pozici, musel by spoléhat na to, že díky postupům a sestupům ve vyšších soutěžích v okresním přeboru zůstane.

Frťana si před zápasem dá, jinak se ale brankář SK Dubí drží. Zhubl 30 kilo

Ani 28. kolo se neobešlo bez incidentu. V utkání Novosedlice - Ohníč (2:1) vypěnil domácí Jiří Vobecký, který je v zápisu psaný jako vedoucí. Na sudího Romana Jonáše se obořil 12 minut před koncem nevybíravým způsobem. „Děláš z toho bramboračku, ty čů…!" vykřikl podle zápisu na hlavního arbitra. Po udělení červené karty navíc Jonášovi vyhrožoval inzultací.

O poznání klidnější duel se hrál v Krupce, kde Unčín změřil síly s 1. FC Dubí. Hosté nasadili opět řadu dorostenců, kteří se prezentovali snaživým výkonem. Odměněni za něj byli po remíze 2:2 bodem. V následném penaltovém rozstřelu byli šťastnější hráči domácího Sokola.

Rozstřel musel rozhodnout ještě další dvě utkání. V Soběchlebech ho lépe zvládla rezerva Proboštova, v Kladrubech se smály Trnovany.

Jednou tu fotbal umře, je to jen otázka času, ví kapitán Sobědruh

A ještě pohled o patro níže, ten je velmi zajímavý. Na čele tabulky III. okresní třídy je Bečov, má ale pouze dvoubodový náskok před Sokolem Suché a Sobědruhy, o bod méně mají Polerady. Sobědruhy už avizovaly, že postoupit nechtějí, navíc mají o zápas více.