„Šury" fotbalově vyrůstal v Teplicích, hrál za Junior, pak za FK. Poté, co odrostl dorosteneckým kopačkám, měl možnost zkusit trénovat s teplickým béčkem. Jenže… „Pan Záveský mě tehdy chtěl. Ale já dal přednost dovolené před soustředěním. Pak už se mi nechtělo, protože mi přišlo nefér vůči ostatním přijít až po soustředění. Když se nad tím zamýšlím, tak tohle bych ve své kariéře změnil, to byla chyba."

Hrobský středopolař si zahrál po krátkém angažmá v Krupce také v Rakousku. „S Krupkou jsme postoupili do A třídy. Pak přišla možnost jít ven, já to kvůli penězům vzal, možnost přivydělat mě lákala. Dařil ose nám, po podzimu jsme se dostali na čelo. Trenér pověsil tabulku do kabiny a od té doby jsme přestali vyhrávat. Byl i problém s penězi, tak jsem se vrátil do Hrobu."

Ještě zkusil krajskou soutěž v Duchcově. Angažmá si nemohl vynachválit, ale více mu vyhovuje hrát doma. „Tady je jádro snad 15 - 20 let pořád stejné. Míša Kozák, Pavel Fencl, Jan Mareš, Petr Pištora, který je teď ale dlouhodobě zraněný. Občas se nám kádr povede trošku doplnit, jako třeba naposledy Pepou Kubíkem a Dominikem Líbalem, to jsou výborné posily. A snad se teď vrátí Matěj Rudolf ze zahraničí."

Hrob v minulé sezoně skončil v okresním přeboru na sedmém místě. Mohl být ještě výše, ale jaro mu nevyšlo tak jako podzim. „Ten podzim byl nad očekávání. Chytili jsme začátek a vezli jsme se. Až na zaváhání v Pozorce to bylo fajn. Jaro bylo horší vinou absencí; sotva jsme se scházeli, ale až na Horní Jiřetín nás bylo vždy alespoň jedenáct."

POKOCHEJTE SE: Nejkrásnější fotbalové fanynky od ligy až po okres

Pavel Šural pozoruje, že nejen Hrob občas dává horko těžko dohromady sestavu. „Někteří mladí mě štvou svým přístupem. Ale všude to bude stejné. Rozhodně už nikomu nevolám, aby šel hrát, i když vím, že nás bude málo. Z toho jsem už vyrostl. Kluci musejí chtít sami."

Když má vyjmenovat kostru TJ Hrob, neváhá. „Mary v bráně, pak Honza Křivonoska, který může hrát všude v poli, Kali (Kálal) v útoku. Přáli bychom si do každé řady jednoho mladšího, kvalitního hráče. A hlavně spolehlivého!"

Případné posily by Šural nalákal na dobrou partu a hřiště, které trpí pouze v případě extrémního sucha. „O fotbal se tu starají lidi jako Josef Janšta, Jirka Sedláček, Milan Vrábel. Ten je zároveň hrajícím trenérem. Rád nechává hrát mladší, ale když je potřeba, tak své si odehraje; určitě by měl ještě pokračovat."

Slabinou Hrobu je absence mládeže. Ale možná, že se blýská na lepší časy. „Hodně z nás už má děti. Třeba Pištora s Marešem už dají půlku týmu sami," směje se Pavel Šural.